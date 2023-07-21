İstanbul'da 650 bin TL'ye kiralık daire: Görenler şaştı kaldı

Özellikle İstanbul gibi büyük illerde yaşanan kira artışı vatandaşı mağdur etmeye devam etse de bu ilan dudakları uçuklattı! 650 bin TL'ye kiralık ev ilanı verildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

659 BİN TL'YE KİRALIK EV

Son dönemlerde kira fiyatları fahiş şekilde yükselmeye devam ederken bodrum katlardaki dairelerin fiyatları 15 bin TL tutarlarına yükseldi. Şişli ilçesinde 7 odalı bir daire için 650 bin TL kira bedeli isteniyor! İnternette yer alan ilana insanlar inanamasa da 4+1 daireler 390 bin TL ve 300 bin TL tutarlarında kiraya verilmek isteniyor.





Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş yaşanan fahiş kira artışlarını serbest piyasaya bağlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Kırmızıtaş konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; '6+1 dairelerden bahsediyoruz. Boğaz manzaralı olabilir ama ev bile değil daire diyoruz. Yani bulunduğu katta tek bile değil. Aylık kira 650 bin TL. İnternet sayfaları kontrol edilmediği için 390 bin TL kiralık daire ertesi gün 550 bin TL'ye ilana koyuluyor. Her evin bir değeri vardır. Alıcıların bilinçli hareket etmesi gerekiyor, eğer bu şekilde olursa fiyatlar bir şekilde düşecektir.'

