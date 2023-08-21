İstanbul'da konut imarlı arsa satışı başladı! Birikmiş fırsatı olana merkezde dev yatırım

İBB'den Heyecan Verici Fırsat: Pendik'te Konut İmarlı Arazi Satışı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli satış ihalesi, konut sahibi olmak isteyenlere cazip bir fırsat sunuyor. Pendik ilçesinin Yayalar mahallesinde yer alan ve konut imarlı olan bu arazi, yaşam alanı oluşturmak isteyenler için büyük bir potansiyel taşıyor. Arazinin fiyatı ise merakla bekleniyor. Detaylı bilgileri ve satış fiyatını öğrenmek isteyenler için heyecanlı bir bekleyiş başladı.

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli satışıyla ilgili tüm detaylar...

İstanbul'da Arsa Fırsatı: Pendik'te Konut İmarlı Arsa İlanı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konut sahibi olmak isteyenlere müjde veriyor! Pendik ilçesindeki Yayalar mahallesinde bulunan ve konut imarına sahip olan arsa, satışa çıkarıldı. Bu fırsatı kaçırmayın!

Megakent İstanbul'da yaşamak ve kendi evinizi inşa etmek isteyenler için heyecan verici bir fırsat doğuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pendik ilçesindeki Yayalar mahallesindeki 10431 ada 7 parselde yer alan konut imarlı arsayı satışa sunuyor. Bu arazi, geleceğin ev sahipleri için değerli bir yatırım olabilir.

Arsa satışı için düzenlenecek olan açık teklif usulü ihale, 31 Ağustos 2023 tarihinde saat 11:30'da gerçekleştirilecek. Pendik'te konut sahibi olma hayali kuranlar için bu tarih önemli bir fırsatı işaret ediyor. İhaleye katılmak isteyenlerin bu tarihi gözden kaçırmaması gerekiyor.

İhale sonucunda arsanın fiyatı ve detayları netleşecek. İstanbul'da bir ev sahibi olmak isteyenler için İBB'nin bu adımı, yeni bir hayata ilk adımı atma fırsatını sunuyor. Hem yatırım yapmak hem de kendi evini tasarlamak isteyenler için Pendik'teki bu konut imarlı arsa, dikkate değer bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Eğer siz de İstanbul'da kendi evinizin hayalini kuruyorsanız, Pendik'teki bu arsa satışı fırsatını kaçırmamanızı öneririz. Megakentteki bu benzersiz fırsatı yakalamak için 31 Ağustos'a kadar zamanınız var. Unutmayın, İBB'nin sunacağı bu arsa, hayallerinizi inşa etmek için bir adım olabilir!





İstanbul'un Yeni Ev Sahipleri İçin Fırsat: Pendik'te Konut İmarlı Arazi Satışı!

İstanbul'un gözde ilçesi Pendik'te büyük bir fırsat kapısı aralanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yayalar mahallesinde yer alan ve konut imarına sahip olan araziyi satışa çıkarıyor. Pendik'teki bu arazi ile ilgilenenler için merak edilen soru ise: Pendik'te yer alan bu arsanın fiyatı ne kadar olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir fırsat sunuyor! Pendik ilçesinde, Yayalar mahallesinde bulunan ve konut imarına sahip olan arazi, satışa çıkarıldı. Bu fırsatı yakalamak isteyenler için detaylar da belli oldu.

Konut alanı imarına sahip olan ve geleceğin ev sahiplerine hitap eden bu arazinin alanı 285,56 metrekare. Ancak, satışa sunulan alanın büyüklüğü 139,20 metrekare olarak açıklandı. Bu, arsa sahibi olmak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor.

Boş durumda olan bu arazi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Pendik Yayalar mahallesinde bulunuyor. Arazinin satışı için belirlenen tarih ise 31 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Bu tarih, arazi sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsatı ifade ediyor.

Arazi satışına başvurmak isteyenler için belirlenen geçici teminat bedeli 62 bin 640 TL olarak belirlendi. Ayrıca, şartname bedeli olarak da 1.000 TL alınacak. Bu adımlar, satış sürecinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla atıldı.

Pendik Yayalar mahallesinde yer alan bu konut imarlı arazinin fiyatı ise oldukça çekici. 2 milyon 88 bin Türk Lirası olarak açıklanan fiyat, İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler için dikkate değer bir seçenek sunuyor.

Eğer İstanbul'da kendi evinizin hayalini kuruyorsanız ve yeni bir yaşam başlamak istiyorsanız, Pendik'te bulunan bu arazi satışı fırsatını kaçırmamanızı öneririz. İstanbul'un kalbinde bir ev sahibi olmak için sunulan bu fırsat, hayallerinizi gerçekleştirme adımı olabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Önemli Satış İhalesi: Pendik'te Konut İmarlı Arazi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dikkat çekici bir satış ihalesine hazırlanıyor. Pendik ilçesi, Yayalar mahallesinde yer alan konut imarlı arazi satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için tüm ayrıntılar ortaya çıktı.

Arazi Detayları:

- Encümen Kayıt No: 4635

- İlçe/Mahalle: Pendik/Yayalar

- Ada No: 10431

- Parsel No: 7

- Alanı (m²): 285,56

- Satılacak Hisse Oranı: 13920/28556 (139,20 m²)

- Halihazır Durumu: Boş

- Vakfiye Bilgisi: Yok

- İmar Durumu: Konut Alanı

Satışın Yapılacağı Tarih ve İhale Bilgileri:

- Muhammen Bedeli (TL): 2.088.000,00

- Geçici Teminat (TL): 62.640,00

- Şartname Bedeli (TL): 1.000,00

- İhale Tarihi: 31.08.2023

- İhale Saati: 11:30

- İhale Yeri: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Saraçhane-Fatih/İstanbul

İhale Usulü ve Gerekli Belgeler:

İhale, 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile gerçekleşecek. İhale şartnamesi, Emlak Şube Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da ücretsiz olarak incelenebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler arasında, gerçek kişiler için kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti, yabancı istekliler için tebligat adresi beyanı, tüzel kişiler için ise ticaret veya sanayi odası, ticaret sicili müdürlüğü vb. kurumlardan alınmış tüzel kişi sicil belgesi yer alıyor.

Ayrıca, vekâleten katılmak isteyenler için noter tasdikli vekâletname gereklidir. Yurtdışında düzenlenmiş belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarında tasdik edilmiş veya apostil şerhi taşıması istenmektedir.

Pendik Yayalar'da yer alan bu arazi satışı, İstanbul'da konut sahibi olma hayali kuranlar için önemli bir fırsat sunuyor. Detaylı bilgi ve belgelerin ihaleye uygunluğu, kanun gereklilikleri çerçevesinde sağlanmalıdır.

Eğer İstanbul'da kendi arazinizde yaşamak istiyorsanız ve bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli arazi satış ihalesine göz atmanızı öneririz.