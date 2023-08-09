İstanbul'da toplu taşımaya keyifleri kaçıracak zam geliyor: Yeni fiyat tarifesi ortaya çıktı

İstanbul'da gerçekleşecek toplantının ana konusu zam olurken en son İBB yüzde 57 artış yaparken taksiciler yüzde 100 zam talebinde bulundu. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı, iki teklif arasında makul orta yolu bularak yüzde 40 oranında zam yapıldığını açıkladı.





Gelen haberler doğrultusunda yarın saat 11.00'de yapılacak olan UKOME toplantısında Bakanlık ve İBB yüzde 45 ya da üzerinde zam yapılması konusunda anlaşmaya vardığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Yüzde 45 oranında ki zamın kabul edilmesi durumunda aylık abonman 777 TL olurken yeni rakamı 1126 TL, öğrenci abonmanı 140 TL'den 203 TL'ye tam biler 9.90 TL'den 14.35 TL'ye, öğrenci 4,83 TL'den 7 TL'ye çıkartılması bekleniyor. Aynı şekilde zam sonrası taksilerde de idi bindi 40 TL olurken 58 TL olarak güncellenecek.