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İstanbul'da toplu taşımaya keyifleri kaçıracak zam geliyor: Yeni fiyat tarifesi ortaya çıktı

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İstanbul'da toplu taşımaya keyifleri kaçıracak zam geliyor: Yeni fiyat tarifesi ortaya çıktı
Akaryakıt fiyatlarının her geçen gün artış göstermesiyle beraber toplu taşımaya zam haberi geldi. İstanbullulara son dakika duyurusu yapıldı. İBB UKOME toplantısında toplu taşımaya yüzde 45 zam kapıda. İşte detaylar...

İstanbul'da gerçekleşecek toplantının ana konusu zam olurken en son İBB yüzde 57 artış yaparken taksiciler yüzde 100 zam talebinde bulundu. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı, iki teklif arasında makul orta yolu bularak yüzde 40 oranında zam yapıldığını açıkladı.

İBB toplu taşıma

Gelen haberler doğrultusunda yarın saat 11.00'de yapılacak olan UKOME toplantısında Bakanlık ve İBB yüzde 45 ya da üzerinde zam yapılması konusunda anlaşmaya vardığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Yüzde 45 oranında ki zamın kabul edilmesi durumunda aylık abonman 777 TL olurken yeni rakamı 1126 TL, öğrenci abonmanı 140 TL'den 203 TL'ye tam biler 9.90 TL'den 14.35 TL'ye, öğrenci 4,83 TL'den 7 TL'ye çıkartılması bekleniyor. Aynı şekilde zam sonrası taksilerde de idi bindi 40 TL olurken 58 TL olarak güncellenecek. 

Ekonomi
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