İstanbul'da yaşamanın maliyeti 42.593 TL oldu

İstanbul Planlama Ajansı tarafından yayımlanan son araştırmaya göre, Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da yaşamak her geçen gün daha pahalı hale geliyor. Araştırma sonuçlarına göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti son bir yıl içinde yüzde 80,59 artış göstererek rekor seviyeye ulaştı.

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetinin 42.593 TL olduğu yönünde. Bu, İstanbul'da yaşamanın ne kadar yüksek bir maliyet gerektirdiğini gözler önüne seriyor. Özellikle asgari ücretle geçinen veya emekli maaşı alan birçok insan için bu rakamlar ulaşılmaz gibi görünüyor.





Araştırmaya göre, İstanbul'da yaşam maliyeti son bir aya göre yüzde 9,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 54,34 oranında artış gösterdi. Ayrıca, bir önceki yılın Ağustos ayına göre İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 80,59 olarak kaydedildi.

Bu artışın arkasında ise temel tüketim maddelerinin fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişler bulunuyor. Özellikle zeytinyağı fiyatlarındaki yüzde 144,37'lik artış, hanelerin bütçelerini ciddi şekilde zorluyor.

İstanbul'da yaşam maliyetinin hızla yükselmesi, şehirde yaşayanların geçim sıkıntısını artırıyor ve sosyal eşitsizliği derinleştiriyor. İstanbul'un bu yüksek yaşam maliyeti, toplumsal sorunların daha fazla gündeme gelmesine neden oluyor. İstanbul'da yaşamak için asgari ücretle veya düşük gelirle geçinen insanlar için daha iyi bir yaşam standardı sağlama sorunu giderek daha acil hale geliyor.