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İstanbul’daki taksimetreleri yeni ücret tarifesiyle güncellendi!

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İstanbul’daki taksimetreleri yeni ücret tarifesiyle güncellendi!
Taksiler için yeni oran 14 Ağustos'tan itibaren belirlendi. UKOME'nin 8 Ağustos'ta aldığı kararla indi bindi ücreti 70 TL olurken, açılış ücreti 19,17 TL ve kilometre fiyatı 13,75 TL oldu. Taksim'de yeni tarife öncesi yolcu yoğunluğu oluşturulduğunda bazı taksilerin yolcusuz çalıştığı, bazılarının ise eski fiyattan yolcu aldığı fark edildi.

İstanbul'da ulaşımın yüzde 51,52 artırılmasına karar verildi ve toplu taşımada 11 Ağustos'ta belirlenen yeni oranlar, 14 Ağustos'ta taksilerde uygulanmaya başlandı. Saat 00:00 yaklaşırken Taksim'de bazı taksicilerin yolcusuz yol aldığı, bazı taksicilerin de eski tarifeden yolcu aldığı fark edildi.

İstanbul’daki taksimetreleri yeni ücret tarifesiyle güncellendi

8 Ağustos'ta alınan kararın ardından taksimetre düzenlemesi yapan merkezlerde yeni tarifeye geçen taksilerin taksimetreleri saat 00.00'dan sonra yeni tarifeye geçirildi. Yeni tarife ile 40 TL olan indi-bindi ücretinin 70 TL'ye, açılış ücretinin 12,65 TL'den 19,17 TL'ye ve 8,51 TL olan kilometre ücretinin ise 13,75 TL'ye yükseldi.

Ekonomi
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