İstanbul’daki taksimetreleri yeni ücret tarifesiyle güncellendi!

İstanbul'da ulaşımın yüzde 51,52 artırılmasına karar verildi ve toplu taşımada 11 Ağustos'ta belirlenen yeni oranlar, 14 Ağustos'ta taksilerde uygulanmaya başlandı. Saat 00:00 yaklaşırken Taksim'de bazı taksicilerin yolcusuz yol aldığı, bazı taksicilerin de eski tarifeden yolcu aldığı fark edildi.





8 Ağustos'ta alınan kararın ardından taksimetre düzenlemesi yapan merkezlerde yeni tarifeye geçen taksilerin taksimetreleri saat 00.00'dan sonra yeni tarifeye geçirildi. Yeni tarife ile 40 TL olan indi-bindi ücretinin 70 TL'ye, açılış ücretinin 12,65 TL'den 19,17 TL'ye ve 8,51 TL olan kilometre ücretinin ise 13,75 TL'ye yükseldi.