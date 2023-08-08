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İstanbullulara kötü haber ulaştı! Artık 1.126 TL ödeyecekler... Karalar bağlatan zam geldi

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İstanbullulara kötü haber ulaştı! Artık 1.126 TL ödeyecekler... Karalar bağlatan zam geldi
İstanbullular için üzücü haber. 1.126 TL ödeme ödenecek. İşte detaylar...

İstanbul'da 15 milyonu aşkın nüfusun tamamını etkileyecek büyük bir zammın haberi duyuruldu. Ulaştırma Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında anlaşma sağlandı ve ulaşım ücretlerine %45'lik bir zam yapılacağı duyuruldu. Bu zam sonucunda ulaşım ücreti 1.126 TL'ye yükselecek. Vatandaşlar zaten KDV, ÖTV, MTV gibi çeşitli ek zamlarla mücadele ederken, ulaşım ücretlerine gelen bu zam haberleri daha da endişe yaratıyor. İşte detaylar...

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İSTANBULDA BÜYÜK ZAM 

İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan anlaşma sonucunda, 15 milyonluk nüfusa yönelik %45 oranında bir zam haberi duyuruldu. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, %57'lik zam talebiyle gelirken, taksiciler ise %100'lük bir zam talebiyle gündeme gelmişti. Ancak Ulaştırma Bakanlığı, bu talepleri aşırı bulduğunu belirterek %40'lık bir zam oranının daha uygun olabileceğini ifade etti.

İstanbul'daki toplu ulaşım ücretlerine ne kadar zam yapılacağı konusundaki belirsizlik, yarın saat 11.00'de düzenlenecek olan UKOME'nin olağanüstü toplantısıyla kesinlik kazanacak. Halk TV muhabiri Ali Macit'in edindiği bilgilere göre, Ulaştırma Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında %45 ya da daha yüksek bir zam oranında uzlaşma sağlandığı iddiası ortaya atıldı. Bu haber, İstanbul'daki ulaşım ücretlerine gelecek olan zammın gündemdeki yerini belirginleştiriyor. İşte diğer ayrıntılar...

ulaşım

Eğer doğruluğu onaylanırsa, %45'lik büyük bir zam oranının İstanbul'da uygulanacağı haberi, halkın ödemelerini önemli ölçüde artıracağı anlamına gelmektedir. Şu anda aylık abonman ücreti olan 777 TL, kabul edilen %45'lik zamla tam 1.126 TL'ye yükselecektir. Öğrencilerin aylık abonman ücreti de 140 TL'den 203 TL'ye yükselecektir. Tek seferlik tam bilet fiyatı 9,90 TL'den 14,35 TL'ye çıkarken, öğrenci biletleri 4,83 TL'den 7 TL'ye yükselecektir. Taksiciler de bu zamlardan etkilenecek; indi-bindi tarifesi 40 TL'den 58 TL'ye yükselecektir. Bu durum, İstanbul halkının ulaşım masraflarının önemli ölçüde artacağı ve buna bağlı olarak ekonomik yükünün artabileceği anlamına gelmektedir.

Ekonomi
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