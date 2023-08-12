İstanbullulara şok üstüne şok! Yine zam geldi, her bir tanesi 6,5 TL'ye yükseldi

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı olan fırınlar, ekmek fiyatlarını yükseltme kararı aldı. İTO Meclisi'nin kararıyla birlikte, 200 gram ağırlığındaki ekmeğin yeni satış fiyatı 6,5 Türk Lirası olarak tespit edildi.





Ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul'da faaliyet gösteren İTO üyelerine ait fırınların ekmek fiyatlarının düzenlenmesi amacıyla bir oylama gerçekleştirildi. Oylama sonucunda, "1 kilogram ekmek fiyatı en fazla 32,5 TL olacak şekilde, 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 TL olarak belirlenen Azami Ekmek Fiyat Tarifesi" kabul edildi.

Bu fiyat artışıyla birlikte, İTO üyelerine ait fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı, 1 Ocak tarihinden beri uygulanan 5 TL fiyatına göre yüzde 30 oranında arttı.

