İstasyona giden eli boş dönüyor! Motorinde büyük şok: Bu kadarı akla hayale gelmezdi

Akaryakıt fiyatlarına son yapılan zamla birlikte motorin fiyatları 2 katına çıktı. Hem benzin hem de motorin fiyatlarına yapılan ÖTV artışı nedeniyle büyük bir zam uygulandı. 14 Mayıs seçimlerinden sonra dolar kurunun yükselişi ve ÖTV zamları nedeniyle akaryakıt fiyatları önemli ölçüde arttı. Örneğin, 14 Mayıs'ta litresi 18.64 lira olan motorine 16.60 lira zam yapıldı.

Güncellenen akaryakıt fiyatlarına göre, İzmir, İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları belirlendi. Ancak, 28 Temmuz Cuma günü için kesin fiyatlar belirtilmemiş. Bu nedenle, en güncel fiyatları öğrenmek için akaryakıt istasyonlarına başvurmak gerekmektedir. Zam nedeniyle tüm şehirlerde akaryakıt fiyatlarında artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Yakıt fiyatlarındaki bu yükseliş vatandaşları zor durumda bırakabilir ve araç sahiplerini olumsuz etkileyebilir. İşte detaylar...





AKARYAKIT FİYATLARINDA ZAM SONRASI DURUM

Gece yarısından itibaren motorine büyük bir zam geldi ve litre fiyatına 1 lira 44 kuruş eklenerek pompa fiyatlarına yansıdı. Seçimler öncesinde 18 lira 69 kuruş olan motorin fiyatı bugüne kadar toplamda 16 lira 60 kuruş arttı.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı litre başına 36.00 TL, motorin fiyatı ise 35.29 TL olarak belirlendi. LPG litre fiyatı da aynı bölgede 13.90 TL olarak açıklandı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise benzin litre fiyatı 36.05 TL, motorin litre fiyatı 35.35 TL ve LPG litre fiyatı 13.98 TL oldu. İşte detaylar...





Ankara'da benzin litre fiyatı 36.53 TL, motorin litre fiyatı 35.83 TL ve LPG litre fiyatı 14.15 TL olarak belirlendi.

İzmir'de benzin litre fiyatı 36.63 TL, motorin litre fiyatı 36.00 TL ve LPG litre fiyatı 14.25 TL olarak güncellendi.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu zam, vatandaşları ve araç sahiplerini olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Motorin ve benzin fiyatlarındaki artış, araç kullanım maliyetlerini yükseltecek ve ekonomik açıdan zorlayıcı olabilecek. Bu nedenle, akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip etmek ve tasarruf önlemleri almak önemli olacak. Ancak, gelecekteki fiyat değişiklikleri için öngörülerde bulunmak zor olduğundan, tüketicilerin dikkatli ve ekonomik kararlar almaları gerekecek.