İstasyonda tabelayı gören isyan edecek! Akaryakıta gece yarısı zammı: Aklınız hayaliniz tutulacak

Akaryakıt fiyatları her geçen gün zama maruz kalırken istasyonlara uğrayanlar bu zam karşısında donup kalacak. Dizel yakıtların uzun yıllardır daha ucuz olmasından en çok tercih edilenler olarak görülürken bugün motorin benzini sallayarak peş peşe etiket değişimine gidildi. Motorin, benzin, LPG fiyatları...