İstasyonda tabelayı gören isyan edecek! Akaryakıta gece yarısı zammı: Aklınız hayaliniz tutulacak
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Akaryakıt fiyatları her geçen gün zama maruz kalırken istasyonlara uğrayanlar bu zam karşısında donup kalacak. Dizel yakıtların uzun yıllardır daha ucuz olmasından en çok tercih edilenler olarak görülürken bugün motorin benzini sallayarak peş peşe etiket değişimine gidildi. Motorin, benzin, LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarına zamlar peş peşe gelirken yaklaşım bir ay önce benzine yapılan 2 TL'lik zam sonrasında motorine 1.50 ve 1.7 TL'lik zamların yapılmasıyla dün gece LPG'ye 2 TL'lik zam gelerek istasyonlarda etiketler değiştirildi. Güncel rakamları takip etmekte zorlanan vatandaşlar her geçen gün artan fiyatlar karşısında isyan edecek hale geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir
Motorin: 37.07 TL
Benzin: 36.67 TL
LPG: 16.00 TL
İstanbul
Motorin: 36.47 TL
Benzin: 36.09 TL
LPG: 16.38 TL
Ankara
Motorin: 36.90 TL
Benzin: 36.57 TL
LPG: 16.29 TL
Ekonomi