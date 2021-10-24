İstediğiniz anda 7.500 TL krediye sahip olabilirsiniz! İlk taksitiniz de 2022 yılının Ocak ayında ödeme

ING Bank ve QNB Finansbank bir kampanyaya başladı. Bu kampanya içerisinde 7.500 TL nakit ihtiyacı için otuz altı aya varan vadeli ödeme imkanı sunuldu. Kampanya kapsamında alınan kredi ise 2022 yılının ilk ayında ödemeye başlanacak. Bu kampanya ise banka ile tanışma adına düzenlenen bir kampanya. Bu iki banka daha öncesinde müşterisi olmayanlar içinde bir kampanya yapmış ve üç ay ödemeli yapılacağını da bildirmişti. Yeni gelen müşterilere özel yapılan nakit ihtiyacı kredisi bir çok vatandaş tarafından ilgi ile karşılandı. Yaşanılan son zamanlarda vatandaş ekonominin kötüleşmesi ile nakite ihtiyacı vardı ve bu yüzden bir çok kişide kampanyaya ilgi duydu. Bu kampanya ile ilgili detaylı bilgileri sizler için haberimizde derledik.

2022 yılının ilk ayında ödemeye başlama imkanı ile 7.500 TL kredi imkanı

ING Bank ve QNB Finansbank ihtiyacı olanlar için tanışma kampanyası olarak önümüzdeki yılın ilk ayında ödemeye başlayacağınız bir kredi imkanı sundu ve birçok vatandaş tarafından bu haber heyecan ile karşılandı. Burada bir başka bankanın müşterisi olmanızın bir önemi yok banka size tanışma hediyesi gibi kredi imkanı sunuyor.

QNB Finansbank yedi bin ve üzerindeki miktarda olan nakit kredileri için 1,38 faiz oranlarıyla otuz altı ay vadeli ödeme seçenekleri ile kredi çekebilme imkanı sundu. ING Bank ise daha düşük bir faiz oranı olarak 1.35 oranı ile birlikte yedi bin beş yüz TL kredi çekme imkanı sundu.

İki bankanın da yaptığı açıklamalarda aylık 278,24 TL ile 36 aya varan vadeli ödeme ile 10.016.56 TL toplamda geri ödeme içerisinde 1.38 faiz oranı ile 1500 TL nakit ihtiyaç kredisi verebileceklerini ifade etti.