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İSTİB Aralık Ayı Meclis Toplantısında Tarımsal Hasıla Vurgusu

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, tarımsal hasılanın artmasında teknolojinin rolünü vurguladı, iş gücündeki değişimleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:11
İSTİB Aralık Ayı Meclis Toplantısında Tarımsal Hasıla Vurgusu

İSTİB Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Aralık ayı meclis toplantısında Türkiye'nin tarımsal hasılasının artırılması gerekliliğine dikkat çekti. Kopuz, tarımda iş gücünün azaldığını ve yaş ortalamasının yükseldiğini vurgulayarak, "Buna rağmen tarımsal hasılayı artırmak zorundayız. Türkiye'nin tarımsal hasılasını yükseltmesi ve potansiyeline ulaşmasının yegane yolu teknoloji ve katma değerli ürünlerden geçiyor," dedi.

Tarımsal İş Gücü Sorunları

Açıklamada daha sonra Kopuz, dünya nüfusunun yaşlanmasının tarım dahil birçok sektörde büyüme potansiyelini düşürdüğüne işaret etti. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'deki istihdamın %90'ının tarım sektöründe çalıştığını hatırlatan Kopuz, günümüzde bu oranın %15 seviyelerine düştüğünü belirtti.

Geleceğin Tarım Stratejileri

Kopuz, tarımda iş gücündeki bu azalmaya ve yaş ortalamasındaki artışa karşı, yüksek katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılması ve modern tarım yöntemlerinin kullanımının artırılmasının şart olduğunu ifade etti. Ayrıca, "Tarımda teknoloji kullanımı, azalan iş gücüne rağmen hasılayı yükseltmek için kaçınılmazdır. Türkiye, tarımsal hasılasını artırmak ve potansiyeline ulaşmak zorundadır," dedi.

Son olarak, Kopuz, bu süreçte planlı üretim, verimlilik, ticaret, fiyat istikrarı, sağlık ve istihdam gibi unsurlara entegre bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gıda bağımsızlığı tüm ülkeler için ölüm kalım meselesi haline gelecektir," diyerek sözlerini tamamladı.

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