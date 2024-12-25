İSTİB'in 'Altın Tohumlar' Projesinde Safran Teması Üzerine Tartışmalar Yapıldı

İSTİB'in Bu Ayki Teması: Safran

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla başlattığı "Altın Tohumlar" projesine devam ediyor. Bu ay "Nasıl Safran Yetiştiricisi Olunur?" konusu çevrim içi bir toplantıda ele alındı.

Safran Üretiminin Gelişimi

Toplantıda, safran üretiminin yaygınlaşması adına sözleşmeli tarım, taban fiyatı uygulaması, ve safran borsası gibi öneriler gündeme geldi. Uzmanlar, büyük ölçekli üretim ve kümelenmenin karlılığı artıracağını vurguladı.

Safranbolu Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Akgül, Anadolu'da binlerce yıldır üretimi yapılan safranın, 2000'li yılların başında unutulmaya yüz tuttuğunu ifade etti. Akgül, "2002'de sadece 2 olan üretici sayısının, 2024'te 40'a çıkacak ve üretim alanı da 100 dekara ulaşacak." açıklamasında bulundu.

Safran: Tarımın Değeri

İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, safranın "yükte hafif, pahada ağır" bir ürün olduğunu belirtti. Kasap, safranın dünyanın en pahalı tarım ürünlerinden biri olduğunu ve zahmetli üretim süreci ile sınırlı yetiştirme alanlarının üretimi zorlaştırdığını vurguladı.

Üretim Fırsatları ve Zorluklar

Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan Prof. Dr. Hüseyin Koç, safran gibi katma değerli ürünlerin Türk tarımı için büyük fırsat sunduğuna dikkat çekti. Koç, "Ülkemizdeki kuru tarım alanlarında ekonomik çeşitlendirmeyi artırmak için safran üretimi teşvik edilmeli." dedi.

Safranbolu Safran Üreticileri Derneği Başkanı Hüseyin Ünal, üretimde maliyetleri düşürmek için ölçek ekonomisinin önemine değindi. Ünal, "Maliyetlerimizi ortadan kaldırmak için birçok üreticiyle birlikte hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek İçin Umutlar

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, üretim yapmak isteyenlerin sorunlarına çözüm bulunması durumunda safran üretiminin artabileceğini belirtti. Yılmaz, "Üreticinin, ürettiği ürünün taban fiyatını önceden bilmesi gerekiyor. Bu nedenle safran borsası kurulmalı." dedi.

Diyarbakır Bismil'de safran üreten Mehmet Nezih Hamidi de, Türk safranının pazarlama ve tanıtım çabaları ile daha fazla üretim potansiyeline ulaşabileceğini vurguladı.