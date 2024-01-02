İşverenler bu rakama sevinmeyecek! Her bir çalışana en az 6 bin TL daha...

Son yayımlanan asgari ücretin, işverenlere yönelik belirleyici maliyet rakamları ortaya çıktı!

Türkiye genelindeki milyonlarca çalışan için önem arz eden bu gelişme, net asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak açıklanmasıyla birlikte bir adım öne çıktı. Fakat yüzde 49'luk artışla birlikte, işverenin bu ücreti karşılığında ödemesi gereken maliyetin 23 bin 502 lirayı aştığı görülmekte. Detaylar berraklaşırken, işverenin bu artışa bağlı ödemeleri de tanımlandı.





Her yıl büyük bir merakla beklenen yeni asgari ücret, Ankara'da düzenlenen toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Net asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak ilan edilmesine ek olarak, brüt asgari ücret 2 bin 2 lira seviyesine yükseldi. Bu durumda, işverenin asgari ücretli bir çalışan için ödemek zorunda olduğu toplam maliyet 23 bin 502 lira seviyesine çıkmış oldu. Sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası işçi payları brüt asgari ücretten düştükten sonra işçiye ödenecek net ücret belirlenirken, işverenin üzerine düşen ödemeler de detaylı bir şekilde belirlendi.

İşveren, nettir 17 bin 2 lira olan asgari ücret karşılığında sosyal sigorta primi işveren payı olarak 3.100 TL ve işsizlik sigortası primi işveren payı olarak 400 TL ödemek mecburiyetindedir. Bu durumda, asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene olan toplam maliyeti tam olarak 23 bin 502 lirayı bulacaktır. Fakat, asgari ücret desteğinin 500 TL'den 700 TL'ye çıkartılmasıyla birlikte, işverenin gerçek maliyeti 22.802 TL seviyesine düşecektir. Bununla birlikte, yeni asgari ücretin işveren maliyeti, ülke genelinde ekonomik gündemin önemli bir başlığı olarak dikkat çekmektedir.