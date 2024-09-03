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İsviçre'de Enflasyon Ağustosta Yüzde 1,1'e Düştü

İsviçre'de yıllık enflasyon Ağustos'ta beklenenden daha fazla düşerek yüzde 1,1'e geriledi. Faiz indirimi beklentisi arttı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:12
İsviçre'de Enflasyon Ağustosta Yüzde 1,1'e Düştü

İsviçre'de Enflasyon Verileri

İsviçre'de yıllık enflasyon oranı, Ağustos ayında beklenenden daha fazla bir düşüş göstererek yüzde 1,1'e geriledi. Bu gelişme, 2023 yılı içerisinde yeni bir faiz indirimi yapılmasını destekleyen bir işaret olarak yorumlanıyor.

İstatistik Verileri

İsviçre İstatistik Enstitüsü (FSO), Ağustos ayına ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Temmuz ayında yüzde 1,3 olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos'ta yüzde 1,1'e düştü. Uzmanlar bu düşüşü Mayıs'ta yüzde 1,2 olmasını bekliyordu.

Aylık Değişim ve Faktörler

Ağustos ayında TÜFE, aylık bazda herhangi bir değişiklik göstermedi. Geçen yıl aynı dönemde ise TÜFE %3,5 seviyesine kadar yükselmişti. Ulaşım, enerjinin yanı sıra yurt dışı tatil maliyetlerinin düşmesi, onlara karşılık artan kiralar ve giyim-ayakkabı fiyatları arasındaki dengeyi sağladı.

Çekirdek Enflasyon ve Merkez Bankası Yaklaşımı

Gıda ve enerji gibi dalgalı fiyatların dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon, Ağustos ayında yüzde 1,1 olarak sabit kalmış durumda. İsviçre Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede genellikle bu değeri öncelikli olarak dikkate alıyor.

İsviçre'nin Avrupa Üzerindeki Konumu

İsviçre, Avrupa'nın en düşük enflasyon oranlarından birine sahiptir. Karşılaştırma yapıldığında, Avro Bölgesi'nde Ağustos 2023 itibarıyla enflasyon oranı yüzde 2,2 olarak kaydedilmiştir.

Ekonomik Büyüme Verileri

İsviçre ekonomisi, 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 büyüme gösterdi. İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,4 artış kaydetti.

Büyüme Kaynakları

SECO, imalat sektöründeki kimya ve ilaç endüstrisinin ikinci çeyrekte ortalamanın üzerinde büyümesine katkıda bulunduğunu belirtti. Merkezi İsviçre'de bulunan FIFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi kuruluşlardan elde edilen lisans ücretleri, ülkenin değer yaratma sürecinde belirgin bir etki oluşturuyor. İlk çeyrekte %0,5 büyüyen GSYH, ikinci çeyrekte %0,7 artış gösterdi.

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