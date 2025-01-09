İsviçre Merkez Bankası 2024 İçin 88 Milyar Dolar Kar Bekliyor

İsviçre Merkez Bankası 2024'te altın ve hisse senetleri sayesinde 88 milyar dolar kar öngörüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:21
İsviçre Merkez Bankası 2024 İçin 88 Milyar Dolar Kar Bekliyor

İsviçre Merkez Bankası'ndan 2024 Beklentisi

İsviçre Merkez Bankası (SNB), altın ve hisse senedi fiyatlarındaki artışın etkisiyle 2024 yılı için 80 milyar İsviçre Frangı (88 milyar dolar) kar beklediğini açıkladı.

Geçmiş Zararlar ve Beklentiler

Bankanın 2024'e yönelik geçici verilerine göre, döviz pozisyonlarındaki kar geçen yıl 67 milyar İsviçre Frangı (CHF) olarak kaydedildi. SNB, 1,04 milyon tonluk altından 21,2 milyar CHF kar etti. Bu yıl altın fiyatları geçen yıl %27 oranında değer kazandı.

1907 yılında kurulan SNB'nin, geçen yıl için beklenen 80 milyar CHF karı, 2017'deki 54 milyar franklık rekoru aşması bekleniyor.

Zarar ve Yatırım Durumu

Banka, 2023 yılında 3,2 milyar CHF zarar bildirirken, 2022'de ise rekor bir zarar olan 132 milyar CHF kaydetmişti. SNB, Apple, Microsoft ve Amazon gibi ABD'li teknoloji şirketlerine yatırım yaparak portföyünü genişletiyor.

Ayrıca, SNB'nin 744 milyar CHF değerindeki döviz rezervlerinin %39'u dolarda bulunuyor. Doların geçen yıl güçlenmesi, CHF'ye dönüştürülen hisse senetleri ve temettü ödemelerinin değerinin artmasına katkı sağladı.

Banka, 2023 yılına ilişkin detaylı finansal rakamlarını 3 Mart 2025'te açıklayacak.

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