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İtalya Rekabet Kurumu'ndan GLS'ye 8 Milyon Euro Ceza

İtalya Rekabet Kurumu, GLS şirketine yeşil aklama nedeniyle 8 milyon euro para cezası kesti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:15
İtalya Rekabet Kurumu'ndan GLS'ye 8 Milyon Euro Ceza

İtalya Rekabet Kurumu'ndan Sert Ceza

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), uluslararası nakliye ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren General Logistics Systems (GLS) şirketine bağlı üç firmaya toplamda 8 milyon avro para cezası uyguladı.

Greenwashing Suçlamaları

AGCM'nin yaptığı açıklamada, GLS Avrupa Grubu, GLS Italy S.p.A. ve GLS Enterprise S.r.l. adlı şirketlerin, İklim Koruma Programı çerçevesinde sundukları çevresel sürdürülebilirlik girişimlerinin gerekli şeffaflık ve titizlikten yoksun olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, GLS Italy'nin internet sayfasında yer alan çevresel beyanların belirsiz ve yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Tamamen şeffaflık ilkelerine uygun olmayan açıklamalar, tüketicilere yanıltıcı bilgiler vermektedir.

Yanıltıcı Bilgiler ve Ekstra Maliyetler

Açıklamada, iklim koruma programına katılım için maliyetine göre daha fazla katkı payı toplandığına ve müşterilere verilen karbondioksit emisyon sertifikalarının gerçek dışı bilgiler içerdiğine de vurgu yapıldı. Bu durum, hem çevresel sürdürülebilirliğe hem de tüketici haklarına aykırılık teşkil etmektedir.

GLS'nin çevresel politikaları ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi alabilmek için, şirketin resmi internet sitesini ziyaret etmek gerekmektedir.

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