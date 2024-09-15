İthalat Ödemeleri İçin Döviz Alımı Ceza Getirmiyor

İthalat ödemeleri için döviz alan firmalara ceza uygulanmıyor, istisna durumlarıyla işler kolaylaşıyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 16:59
İthalat Ödemeleri İçin Döviz Alımı Ceza Getirmiyor

İthalat Ödemeleri İçin Döviz Alımında Ceza Uygulanmıyor

Reeskont kredisi kullanan firmalara yönelik döviz alımına ilişkin uygulamalar gündeme gelirken, bazı firmaların bu süreçte ceza kesildiği iddiaları açıklandı. Ancak, Türkiye'deki aracı bankalara ithalat ödemesi için döviz aldığını belgeleyen firmalara ceza uygulanmadığı bildirildi. Firmaların, ceza kesildikten sonra gerekli belgeleri sunması durumunda ceza tutarını geri alabildiği de belirtiliyor.

Reeskont Kredisi Kullanmanın Koşulları

İlgili uygulamalara göre, reeskont kredisi kullanan firmaların, kredi vadesi boyunca döviz almama taahhüdü vermesi gerekiyor. Ancak, ithalat ödemeleri için alınan dövizler bu taahhütten istisna tutulmakta.

İstisna Kapsamındaki Döviz Alımları

İthalat ödeme istisnası haricinde, çeşitli durumlara göre yapılan döviz alımları da istisna kapsamında değerlendiriliyor:

  • Döviz dönüşümlü KKM hesaplarının vade sonundaki bakiyesi ile yapılan döviz alımları
  • Alım işlemini takip eden 5 iş günü içerisinde en az alınan tutar karşılığı döviz satışı yapılan döviz alımları
  • Kredi vadesi boyunca toplam 50 bin dolar karşılığı tutara kadar (dahil) yapılacak döviz alımları
  • Döviz dönüşüm desteğinden yararlanan firmaların destekten yararlandıkları tutarın yüzde 10'una kadar yapacakları döviz alımları

Firmaların, bu uygulama dahilinde ceza ödememek için döviz alımlarının yukarıda belirtilen istisnalardan birine girdiğini aracı bankalara belgelemeleri yeterli olacaktır.

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