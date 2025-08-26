İTO Başkanı Avdagiç: Enflasyonun düşürülmesi ortak sorumluluk

Avdagiç'ten enflasyonla mücadele çağrısı

İTO Başkanı Avdagiç, yaptığı açıklamada "Enflasyonun düşürülmesi amasız, fakatsız, lakinsiz, hepimizin arkasında durduğu ve desteklemesi gereken bir hedef" sözleriyle enflasyonla mücadelede geniş katılıma dikkat çekti.

Avdagiç, bu ifadeyle enflasyonun azaltılmasının yalnızca kurumların veya hükümetin değil, tüm kesimlerin ortak çabası olması gerektiğini öne çıkardı.

Enflasyonun düşürülmesi ifadesi, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefleri bağlamında öncelikli bir amaç olarak vurgulandı.