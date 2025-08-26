DOLAR
İTO Başkanı Avdagiç: Faizde 1000 Baz Puan Düşüş, Enflasyon %30'un Altı Beklentisi

İTO Başkanı Avdagiç, politika faizinde toplam 1000 baz puan düşüş öngördüklerini ve sene sonunda enflasyonun yüzde 30'un altında kapanabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:32
İTO Başkanı Avdagiç: Faizde 1000 Baz Puanlık Düşüş Öngörüsü

Sene sonunda enflasyonun yüzde 30'un altında kapanabileceği tahmini

İTO Başkanı Avdagiç, yaptığı açıklamada para politikası ve enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avdagiç, "Politika faizinde toplamda 1000 baz puanlık bir düşüş olacağını öngörüyoruz. Sene sonunda enflasyonun yüzde 30'un altında kapanabileceğini tahmin ediyoruz"" sözleriyle beklentilerini paylaştı.

Bu açıklama, ekonomik politika ve piyasa beklentileri açısından dikkat çekici bir yönelim ortaya koyuyor. Avdagiç'in vurguladığı rakamlar, makroekonomik görünümün şekillenmesinde belirleyici olabilir.

İlerleyen dönemde yapılacak açıklamalar ve veriler, bu öngörülerin doğrulanması veya revize edilmesi açısından izlenecek.

