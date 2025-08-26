İTO Başkanı Avdagiç: Faizde 1000 Baz Puan Düşüş, Enflasyon %30'un Altı Beklentisi

İTO Başkanı Avdagiç: Faizde 1000 Baz Puanlık Düşüş Öngörüsü

Sene sonunda enflasyonun yüzde 30'un altında kapanabileceği tahmini

İTO Başkanı Avdagiç, yaptığı açıklamada para politikası ve enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.