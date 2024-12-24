İTO Başkanı Avdagiç: 'İstanbul, Değişim ve Dönüşümlerin Merkezi'

İstanbul'da Büyük Dönüşümler ve Tarihi Zenginlikler

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 85 yüzyıllık tarihi boyunca İstanbul'un hem değişim ve dönüşümlerin parçası olduğunu hem de bunların sebebi olduğunu belirtti. 1923 yılındaki Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte İstanbul'un genç Türkiye Cumhuriyeti için bir özgünlük ve başarı kaynağı haline geldiğini vurgulayan Avdagiç, kentin geçmişteki imparatorluk birikimini geleceğe taşıdığına dikkat çekti.

Yüzyılın İstanbul'u Kitabı Yayımlandı

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 'Yüzyılın İstanbul'u' isimli eser, İstanbul’un son yüzyılını detaylı bir şekilde ele alıyor. Avdagiç, kitabın, İstanbul’un tarihe kazandırdığı değerleri araştıran akademisyenlerin katkısıyla hazırlandığını söyledi.

Kitapta, 1923’ten 2024’e kadar İstanbul’un gerçekleştirdiği büyük değişimler incelenirken, her akademisyenin kendi uzmanlığı çerçevesinde şehrin kimliğine etki eden unsurları değerlendiriyor. Ayrıca, gelecek yüzyılın nasıl şekilleneceği konusunda da öngörüler sunuluyor.

Çeşitli Alanlarda Derinlemesine Analizler

Ahmet Emre Bilgili'nin editörlüğünde derlenen kitabın içeriği dört ana başlık altında toplanmış: 'Tarihi İstanbul ve Arkeoloji', 'Ekonomik ve Siyasi Hayat', 'Şehir ve Sosyal Hayat', 'Kültürün Başkenti'. Eser, İstanbul'un kültürel mirasının gelişimi üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

Geçmişten Günümüze İstanbul

İstanbul'un tarih boyunca insanlık açısından cazibesini koruduğuna ve kültürel anlamda bir merkez olmayı başardığına dikkat çeken Avdagiç, bu çalışmanın şehrin geçmişten gelen zenginliklerini gün yüzüne çıkaracağını belirtti. Kitabın içinde yer alan yazarlardan Mario Levi ise, eserin hazırlanması sırasında vefat ederek, okuyucularına unutulmaz bir miras bıraktı.