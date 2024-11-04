İTO Başkanı Avdagiç'ten Küresel Ekonomi Değerlendirmesi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Küresel Değişim Üzerine Önemli Açıklamalarda Bulundu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, McKinsey’in raporuna göre gelecekteki 18 yeni rekabet arenasının global ekonomiyi önemli ölçüde etkileyeceğini ifade etti.

Yeni Rekabet Arenaları ve Ekonomik Potansiyel

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, bu 18 endüstrinin 2040 yılına kadar 29 trilyon dolar ile 48 trilyon dolar arasında gelir üreteceğini belirtti. "Bu endüstrilerdeki atılımlar sonucunda, kazananlar listesinde yer almak için geleceğe hazırlık yapmalıyız," dedi.

Küresel Değişim Dalgaları ve Teknolojik Yatırım İhtiyacı

Şekib Avdagiç, küresel değişim dalgalarının iş dünyası ve tüm sektörler üzerinde derin etkiler yaratacağını vurgulayarak, "Bugün geçerli birçok endüstri, yarının rekabet arenasında yer almayabilir. Bu nedenle Türkiye'nin yüksek büyüme ve dinamizmi ile benzersiz endüstri alanlarına yönelmesi gerekmektedir," şeklinde konuştu.

Teknoloji ve İnovasyonun Önemi

Avdagiç, özellikle e-ticaret, elektrikli araçlar, bulut servisleri ve yarı iletkenler gibi sektörlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca yapay zeka, dijital reklamlar ve robotik gibi dönüşüm içindeki teknolojilere yönelik yatırımların artırılması gerektiğini belirtti.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Türkiye'nin yüksek teknoloji ile kalkınmasına yönelik çalışmaların hemen başlaması gerektiğini söyleyen Avdagiç, "Ekonomik karını teknoloji ile artıran ve AR-GE yatırımlarına daha fazla ihtiyaç duyan teknolojilere yoğunlaşmalıyız. Gelecek 10 yıl, Türkiye Yüzyılı açısından kritik öneme sahip," ifadesini kullandı.

İhracatta Teknoloji Yoğunluğunu Artırmalıyız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk dokuz ayında yüksek teknolojili ürün ihracatının 6,1 milyar dolar olduğunu hatırlatan Avdagiç, imalat sanayi ihracatı içindeki payının ise %3,4 olduğunu dile getirdi.

Değişim Dalgalanmasına Hazırlık

Avdagiç, "Dünya genelinde 48 trilyon dolarlık yeni rekabet arenalarını kaçırmamalıyız. İş dünyamız ve sektörlerimiz bu değişim dalgalarına hazırlıklı olmalı," dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, değerlendirmelerde bulundu.