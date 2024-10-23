İTO Başkanı Avdagiç'ten Vize Sorununa Sert Tepki

İTO Başkanı Avdagiç'ten AB'ye Vize Eleştirisi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Avrupa Birliği (AB) yetkililerine Türk iş dünyasının vize sorunlarını dile getirerek sert eleştirilerde bulundu. Avdagiç, "Avrupalı diplomatlara diyoruz ki, makine talep eden iş adamımızın ülkelerinize gelmesine fırsat vermiyorsunuz. Sonra Çin makinesi alıyorlar diye Çin'den şikayet ediyorsunuz. Kendinize zarar veriyorsunuz" dedi.

SIAL Paris Gıda Fuarı’ndaki Açıklamalar

Avdagiç, SIAL Paris Gıda Fuarı'nda gazetecilerle yaptığı görüşmede, vize sorununu devletlerin çözmesi gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızdan başlayarak tüm kurumlarımız bu sorunun çözümü için etkin bir şekilde çalışıyorlar. İTO olarak da bu konuyu AB yetkilileri ile sürekli gündeme getiriyoruz. Umut ediyoruz ki vize konusunda yakında bir ilerleme kaydedilir" ifadelerini kullandı.

Vize Politikalarının Yanlışlığı

Avdagiç, AB yetkililerinin vize başvuru sayısındaki artışı gerekçe gösterdiğini ancak bunun doğru olmadığını belirterek, "Kısa süreli vize verdikleri için yeniden başvurmak zorunda kalıyorlar. Yani mükerrerlik yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Mülteci Sorunu ve Vize İlişkisi

AB'nin vize sorununu mülteci sorunu ile ilişkilendirmesinin de çelişkili olduğunu ifade eden Avdagiç, "1 haftalık veya 10 yıllık vize vermeniz durumunda olumlu ya da olumsuz bir fark oluşmuyor. Vize süresinin kısa olması, kişinin kalma ihtimalini etkilemez" dedi.

Gıda İhracatı İçin Olumlu Gelişmeler

Gıda ihracatı konusunda Türkiye'nin potansiyeline dikkat çeken Avdagiç, bu yıl rekoltelerde önemli bir sorun yaşanmadığını belirtti. Zeytin gibi ürünlerde rekolte artışı yaşandığını belirten Avdagiç, gıda sektörünün Türkiye'nin ihracat artışına katkı sağlayacak en önemli alanlardan biri olduğunu söyledi.

Pazar Potansiyeli ve İyimserlik

Avdagiç, Türkiye'nin gıda ihracatının genel ihracat artış oranlarından daha yüksek olması gerektiğine dikkat çekti. Gıda sektöründeki potansiyelin değerlendirileceğini ifade eden Avdagiç, Türk gıda endüstrisinin yurtdışındaki imajının oldukça iyi olduğunu belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun 346 firma ile milli katılımını düzenlediği SIAL Paris Gıda Fuarı'nda, açıklamalarda bulundu.