İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye, Suriye'nin Başlıca Ticaret Ortağı ve Yatırımcısı Olmalı

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin Suriye'nin en önemli ticaret partneri ve Suriye'deki en önemli yatırımcısı olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:54
Ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısı

İTO Başkanı Avdagiç, iki ülke arasındaki ekonomik yakınlaşmanın önemine dikkat çekerek şu vurguyu yaptı: "Türkiye'nin mutlaka Suriye'nin en önemli ticaret partneri ve Türkiye'nin de Suriye'de en önemli yatırımcı olması çok önemli".

Avdagiç'in açıklaması, bölgesel ticaret ve yatırım ilişkilerinin önceliklendirilmesi gerektiğini gündeme taşıdı. İfade edilen hedefler, ticaret hacminin artırılması ve yatırım akışlarının güçlendirilmesi yönünde net bir mesaj içeriyor.

Avdagiç, bu yaklaşımın hem ekonomik iş birliğini derinleştireceğini hem de iki ülke arasındaki karşılıklı faydayı yükseltebileceğini belirtti.

Uzun vadeli ticari bağların kurulması ve yatırımların teşvik edilmesi çağrısı, iş dünyası aktörleri ve politika yapıcılar açısından yol gösterici bir perspektif sunuyor.

