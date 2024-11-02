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İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye'nin Kredi Notu Yükseliyor

İTO Başkanı, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu artırmasını değerlendirerek olumlu gelişmeleri vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:57
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye'nin Kredi Notu Yükseliyor

İTO Başkanı'nın Kredi Notu Açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanlığı görevini yürüten Şekib Avdagiç, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından yapılan son kredi notu artırımı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sıkı Para Politikası ve Enflasyon

Avdagiç, Türkiye'nin kredi notunun yükselmesinde etkili olan başlıca faktörleri sıkı para politikası, rezerv birikimi ve enflasyondaki gerileme olarak sıraladı. Bu gelişmeler neticesinde Türkiye'nin, yatırım yapılabilir seviyeye ilerlemenin ilk hedefi olduğunu belirtti.

S&P'nin Not Artışı

Son günlerde S&P, Türkiye'nin kredi notunu B+ seviyesinden BB- seviyesine çıkardı ve kredi notu görünümünü durağan olarak belirledi. Not artışını değerlendiren Avdagiç, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu 2. kez artırdığının altını çizdi.

Diğer Derecelendirme Kuruluşları

Bu yıl Fitch iki kez not artırırken, Moody's de bir seferde iki artış gerçekleştirmişti. S&P'nin de aynı şekilde Türkiye’nin notunu yükseltmesi, ekonominin iyileştiği yönündeki işaretlerden biri olarak değerlendirildi.

Yatırım Yapılabilir Seviye Hedefi

Avdagiç, enflasyonun tek haneye yaklaşması ve siyasi istikrarın devam etmesi durumunda, Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye ulaşacağına inandığını ifade etti. Reel sektörün üretim azminin korunmasının ve artırılmasının bu hedefin hayata geçirilmesinde kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Ekonomi Yönetiminin Rolü

Son olarak, Avdagiç, makro ekonomideki istikrarın reel sektöre de yansıyacağına olan inancını dile getirirken, ekonomi yönetiminin reel sektöre destek olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

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