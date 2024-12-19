İTO'dan Hukukçu Olmayanlara Fikir Mülkiyeti Kitabı

İTO'dan Fikri Mülkiyet Alanında Yenilikçi Bir Kaynak

İstanbul Ticaret Odası (İTO), "Hukukçu Olmayanlar İçin Telif Hakları-Markalar-Patentler" adlı kitabı yayınlayarak iş dünyasına önemli bir kaynak sundu. Bu eser, şirketlerin fikri mülkiyet stratejilerinden, telif haklarına; marka tescil süreçlerinden sınai haklara kadar geniş bir bilgi yelpazesi sunmayı amaçlıyor.

Hedef Kitlenin İhtiyaçları Gözetildi

Kitap, iş insanları, yöneticiler, ekonomistler, işletmeciler, marka-patent vekilleri, AR-GE personeli, tasarımcılar, mimarlar ve mühendisler gibi hukukçu olmayan profesyonellerin iş yaşamlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak hedefindedir. İçeriğinde marka, patent, faydalı model ve tasarım gibi konulara geniş yer verilerek, işletmelerin bireysel fikri mülkiyet politikalarının belirlenmesinin önemi vurgulanıyor.

İTO Başkanı Avdagiç'ten Açıklama

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, "Her işletmenin kendine özgü fikri mülkiyet politikası belirlemesi hayati önem taşıyor. Kitapla şirketlerin telif hakları, markalar ve patentler konusunda karar alma süreçlerine katkı sağlamayı amaçladık." dedi.

Hedef Kitleyi Düşünerek Hazırlandı

Avdagiç, kitabın teknik terminolojiden uzak bir dille hazırlandığını belirterek, yenilikçi teknolojilerin üretimi için fikri mülkiyetin stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Aksi halde karmaşık ve çok yönlü bir konu olan fikri mülkiyetin, bilgi kirliliğine yol açabileceğini ifade etti.

Yazar Cahit Suluk'un Değerlendirmesi

Kitabın yazarı Cahit Suluk, bu çalışmanın hukukçu olmayanlara yönelik ilk fikri mülkiyet kitabı olduğunu belirtti. "Fikri mülkiyet haklarının teknik ve hukuki özellikleri kafa karışıklığı yaratıyor. Bu kitapla okuyucularımıza sağlam ve derli toplu bilgi sunuyoruz," dedi.

Suluk, kitabın okuyucuların sahip olduğu fikri ürünler, tescil süreçleri, koruma yöntemleri ve sözleşme ile dava süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacağını ve strateji geliştirmelerine katkıda bulunacağını vurguladı.