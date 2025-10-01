İTO: Eylül'de İstanbul'da Perakende %3,19, Toptan %1,29 Arttı

İTO: Eylül Ayında İstanbul'da Fiyatlar Yükseldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre kentte, eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatları ve toptan fiyatlar artış gösterdi.

Aylık ve Yıllık Genel Veriler

İTO verilerine göre, eylülde bir önceki aya göre İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,19, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yüzde 1,29 arttı. Perakende fiyatlarda yıllık bazda değişim oranı %40,75, toptan fiyatlardaki yıllık değişim ise %22,12 olarak kaydedildi.

Aylık Gruplara Göre Perakende Değişimleri

Eylülde perakende fiyatlarda en yüksek aylık artış eğitim grubunda gerçekleşti: %24,26. Diğer aylık değişimler şu şekilde oldu: ulaştırma %4,40, gıda ve alkolsüz içecekler %3,85, eğlence ve kültür %3,15, lokanta ve oteller %2,57, konut %2,28, çeşitli mal ve hizmetler %1,95, ev eşyası %1,82 ve giyim ve ayakkabı %0,36.

Aynı ayda sağlık ve haberleşme harcamalarında değişim gözlenmezken, alkollü içecekler ve tütün grubunda %0,05 düşüş yaşandı.

İstanbul’da 2025 Eylül ayı fiyat indeksinde, yeni eğitim yılının başlamasıyla eğitim harcamaları grubunda bazı ürün ve hizmetlerde görülen yukarı yönlü fiyat değişimleri, ulaştırma harcamaları grubunda bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı fiyat artışları ile gıda harcamalarında mevsimsel etki ve piyasa koşullarına bağlı fiyat hareketleri etkili oldu.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan eşya fiyatlarında eylülde aylık bazda işlenmemiş maddeler %2,76, gıda maddeleri %1,41, madenler %1,03, yakacak ve enerji maddeleri %0,82, inşaat malzemeleri %0,44 artış gösterdi. Buna karşın kimyevi maddeler %0,29 azalışmensucat grubunda ise herhangi bir değişim izlenmedi.