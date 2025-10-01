İTO: Eylül'de İstanbul'da Perakende %3,19, Toptan %1,29 Arttı

İTO verilerine göre Eylül'de İstanbul'da perakende aylık %3,19, toptan %1,29 arttı; yıllık artışlar perakendede %40,75, toptanda %22,12 oldu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:34
İTO: Eylül'de İstanbul'da Perakende %3,19, Toptan %1,29 Arttı

İTO: Eylül Ayında İstanbul'da Fiyatlar Yükseldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre kentte, eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatları ve toptan fiyatlar artış gösterdi.

Aylık ve Yıllık Genel Veriler

İTO verilerine göre, eylülde bir önceki aya göre İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,19, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yüzde 1,29 arttı. Perakende fiyatlarda yıllık bazda değişim oranı %40,75, toptan fiyatlardaki yıllık değişim ise %22,12 olarak kaydedildi.

Aylık Gruplara Göre Perakende Değişimleri

Eylülde perakende fiyatlarda en yüksek aylık artış eğitim grubunda gerçekleşti: %24,26. Diğer aylık değişimler şu şekilde oldu: ulaştırma %4,40, gıda ve alkolsüz içecekler %3,85, eğlence ve kültür %3,15, lokanta ve oteller %2,57, konut %2,28, çeşitli mal ve hizmetler %1,95, ev eşyası %1,82 ve giyim ve ayakkabı %0,36.

Aynı ayda sağlık ve haberleşme harcamalarında değişim gözlenmezken, alkollü içecekler ve tütün grubunda %0,05 düşüş yaşandı.

İstanbul’da 2025 Eylül ayı fiyat indeksinde, yeni eğitim yılının başlamasıyla eğitim harcamaları grubunda bazı ürün ve hizmetlerde görülen yukarı yönlü fiyat değişimleri, ulaştırma harcamaları grubunda bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı fiyat artışları ile gıda harcamalarında mevsimsel etki ve piyasa koşullarına bağlı fiyat hareketleri etkili oldu.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan eşya fiyatlarında eylülde aylık bazda işlenmemiş maddeler %2,76, gıda maddeleri %1,41, madenler %1,03, yakacak ve enerji maddeleri %0,82, inşaat malzemeleri %0,44 artış gösterdi. Buna karşın kimyevi maddeler %0,29 azalışmensucat grubunda ise herhangi bir değişim izlenmedi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Explora I kruvaziyeri Marmaris'e 695 yolcu getirdi
2
MOBİSAD-IMEX İstanbul'da: 5G Deneyim Alanı ve Mobil Sektör Buluşması
3
Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu: Delice-Çorum’ta Kazılarda %30 İlerleme
4
Avro Bölgesi İmalat Sanayi PMI Eylülde 49,8'e Geriledi
5
Kahramanmaraş'a 2,5 milyar liralık Kartalkaya Sulama Yenileme Projesi İçin İmzalar Atıldı
6
Yaşlanan Toplumlarda Sosyal Güvenlik Modelleri: Japonya, Hong Kong, İtalya
7
Ömer Bolat: Türkiye'de e-Ticaret Hacmi 3 Trilyon TL, Pay %19,1

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam