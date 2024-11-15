İTO Kasım Toplantısında Yabancı Yatırımlara Cömert Teşvik Vurgusu

İTO Kasım Ayı Meclis Toplantısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ileri teknolojili yabancı sermaye yatırımlarına cömert teşvikler sağlama zamanının geldiğini belirtti. Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, Avdagiç'in Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere dair değerlendirmeleri öne çıktı.

Sanayi Dönüşümü ve Destekler

Avdagiç, Türk sanayisinin katma değer odaklı dönüşümünü sağlamak amacıyla emek yoğun sektörler için dönüşüm planı hazırlanmasının ve bu süreçte istihdam kaybını engelleyecek desteklerin artırılmasının önemini vurguladı. "Enflasyonla mücadelede iç talebin baskılanmasının yetersiz olduğunu, potansiyel enflasyonist etkisi yüksek alanlarda üretimi destekleyecek finansal mekanizmaları devreye almamız gerektiğini" ifade etti.

Yabancı Yatırımların Teşviki

Avdagiç, mevcut teşvik sisteminin sistematik bir yaklaşımla gözden geçirilmesi gerektiğini ve yatırımın niteliğine göre uzun dönemli vergi teşvikleri sağlanmasının şart olduğunu söyledi. Ayrıca, Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Türkiye Projesi'nin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Korumacılık ve Sübvansiyon Savaşları

ABD'de Donald Trump'ın seçim sonrası politikalarının dünyada yeni bir korumacılık döneminin habercisi olduğunu belirten Avdagiç, bu sürecin küresel ekonomiyi zorlayacağını ve gelişmiş ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumu derinleştireceğini vurguladı.

Otomotiv Sektöründeki Gelişmeler

Avdagiç, Türkiye'nin otomotiv ihracatının %80,50'inin AB'ye yapıldığını hatırlatarak, küresel değişimlerin Türkiye için önemli riskler taşıdığını vurguladı. Elektrikli otomobil pazarındaki rekabetin artırdığı düşük teknolojili üretim üzerindeki olumsuz etkileri dikkatle gözlemlemek gerektiğinin altını çizdi.

Enflasyon ve İhracat Beklentileri

2024 yılı için ihracatın 264-265 milyar dolar, ithalatın 343-344 milyar dolar seviyelerine ulaşmasının beklendiğini açıklayan Avdagiç, enflasyonla mücadelenin devam edeceği ve sürecin tamamlanmasına odaklanılması gerektiğini ifade etti. Enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmeye başlandığını da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.