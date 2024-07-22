İTÜ Hyperbee Takımı, EHW Hyperloop Yarışması'nda Ödül Kazandı

İTÜ Hyperbee Takımı'ndan Büyük Başarı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hyperbee Takımı, uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda kazandığı üç ödülle büyük bir başarıya imza attı.

Bakan Kacır'dan Teşekkür Mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gençlerimizden güzel bir haberle haftaya başlayalım," diyerek başarısını duyurdu.

Uluslararası Yarışmada Türkiye'yi Temsil Etmek

İsviçre'de gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye, dört farklı takımla katıldı. Bakan Kacır, İTÜ Hyperbee Takımı'nın bu başarı sayesinde Türk bayrağını uluslararası platformda gururla dalgalandırdığını belirtti.

Kacır, "2022 yılından beri düzenlediğimiz TEKNOFEST Hyperloop yarışmalarında yetişen gençlerimiz artık dünyada tanınıyor. İTÜ Hyperbee, aldığı üç ödülle bizleri gururlandırdı. Genç takım arkadaşlarımı içtenlikle tebrik ediyorum. Milli Teknoloji Hamlesi her alanda, her yerde sürüyor," ifadelerine yer verdi.

İsviçre'de düzenlenen, Türkiye'nin 4 takımla katıldığı uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda İTÜ Hyperbee Takımı üç kategoride ödül aldı.

İsviçre'de düzenlenen, Türkiye'nin 4 takımla katıldığı uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda İTÜ Hyperbee Takımı üç kategoride ödül aldı.