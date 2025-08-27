DOLAR
41,04 0%
EURO
47,69 0,33%
ALTIN
4.470,42 0,06%
BITCOIN
4.593.781,36 -0,53%

İzmir'de 27 Uluslararası Öğrenciye 'Ticaret Elçiliği' Eğitimi

İzmir'de 27 uluslararası öğrenci, 'Gönüllü Ticaret Elçileri Staj ve Eğitim Programı' ile akademik ekonomi eğitimi ve staj deneyimi kazandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:20
İzmir'de 27 Uluslararası Öğrenciye 'Ticaret Elçiliği' Eğitimi

İzmir'de 27 uluslararası öğrenciye 'Ticaret Elçiliği' eğitimi verildi

İzmir merkezli projeyle 27 uluslararası öğrenciye, akademik ekonomi eğitimi ve iş hayatına hazırlayıcı staj imkanı sunuldu. Program, gençlere Türkiye ile kendi ülkeleri arasında dostluk ve ticaret köprüsü kurma hedefiyle hayata geçirildi.

Program ortakları ve içeriği

Gönüllü Ticaret Elçileri Staj ve Eğitim Programı, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, Yaşar Üniversitesi ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) iş birliğinde hazırlandı. Programa Türkiye bursları kapsamında İzmir'de eğitim gören ve mezuniyet sonrası ülkeleri ile Türkiye arasında ticari ilişkileri güçlendirmeleri beklenen 27 öğrenci katıldı.

Yaklaşık 4 hafta süren eğitimde katılımcılara akademik ekonomi dersleri verildi; staj ve pratik iş deneyimleriyle saha tecrübesi sağlandı. Program, EİB'de düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

Hedefler ve vurgular

İTB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, törendeki konuşmasında her yıl 170 ülkeden 15 bine yakın gencin Türkiye burslusu olmaya hak kazandığını belirtti. Kestelli, sözlerine şöyle devam etti: 'Dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençler, ticaretimiz, dış ilişkilerimiz, sosyal ve kültürel alanlardaki birlikteliklerimiz için önemli birer köprü. İzmir'de eğitim gören gençlerin burada geçirdikleri zamanı daha nitelikli hale getirmek için bir araya geldik.'

Kestelli, öğrencilere staj fırsatı sunmanın yanı sıra kariyerlerinin farklı aşamalarında ihtiyaç duyacakları ticari bilgilerle donatılmalarını arzu ettiklerini ifade etti. Türk ekonomi politikası ve dış ticaret stratejisinin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmasının önemine işaret ederek, 'Özellikle dış ticaretimizi geliştirmenin en etkili yollarından biri de elbette paydaş ülkelerle kültürel etkileşimi artırmaktan geçiyor. Bizimle aynı dili konuşmaya başlayan, ülkemizi ve kültürümüzü tanıyan binlerce gencin bu birikimlerini gelecek yıllarda ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde kullanmaları en büyük isteğimiz,' dedi ve programın daha geniş kitlelere ulaşmasını diledi.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları teslim edildi ve programın protokolü imzalandı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Suriye Ticaretinde 24 Saat Dönemi: Cilvegözü, Öncüpınar ile Babel ve Babüsselam Açılıyor
2
TCMB Rezervleri Rekor Kırdı — 15 Ağustos'ta Toplam 176 milyar 510 milyon dolar
3
Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası Borsa İstanbul'da (DMLKT)
4
Assan Group Savunma, BLU-109'un İyileştirilmiş Versiyonunu Geliştiriyor
5
MÜSİAD, Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi'ni Tanıttı
6
AirCar, İki Kişilik Uçan Araba ile İlk İnsanlı Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı
7
Ayçiçek yağı sadece 149 TL’ye, çay 99 TL’ye düşüyor! O market özel bir kampanya başlattı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi