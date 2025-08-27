İzmir'de 27 uluslararası öğrenciye 'Ticaret Elçiliği' eğitimi verildi

İzmir merkezli projeyle 27 uluslararası öğrenciye, akademik ekonomi eğitimi ve iş hayatına hazırlayıcı staj imkanı sunuldu. Program, gençlere Türkiye ile kendi ülkeleri arasında dostluk ve ticaret köprüsü kurma hedefiyle hayata geçirildi.

Program ortakları ve içeriği

Gönüllü Ticaret Elçileri Staj ve Eğitim Programı, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, Yaşar Üniversitesi ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) iş birliğinde hazırlandı. Programa Türkiye bursları kapsamında İzmir'de eğitim gören ve mezuniyet sonrası ülkeleri ile Türkiye arasında ticari ilişkileri güçlendirmeleri beklenen 27 öğrenci katıldı.

Yaklaşık 4 hafta süren eğitimde katılımcılara akademik ekonomi dersleri verildi; staj ve pratik iş deneyimleriyle saha tecrübesi sağlandı. Program, EİB'de düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

Hedefler ve vurgular

İTB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, törendeki konuşmasında her yıl 170 ülkeden 15 bine yakın gencin Türkiye burslusu olmaya hak kazandığını belirtti. Kestelli, sözlerine şöyle devam etti: 'Dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençler, ticaretimiz, dış ilişkilerimiz, sosyal ve kültürel alanlardaki birlikteliklerimiz için önemli birer köprü. İzmir'de eğitim gören gençlerin burada geçirdikleri zamanı daha nitelikli hale getirmek için bir araya geldik.'

Kestelli, öğrencilere staj fırsatı sunmanın yanı sıra kariyerlerinin farklı aşamalarında ihtiyaç duyacakları ticari bilgilerle donatılmalarını arzu ettiklerini ifade etti. Türk ekonomi politikası ve dış ticaret stratejisinin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmasının önemine işaret ederek, 'Özellikle dış ticaretimizi geliştirmenin en etkili yollarından biri de elbette paydaş ülkelerle kültürel etkileşimi artırmaktan geçiyor. Bizimle aynı dili konuşmaya başlayan, ülkemizi ve kültürümüzü tanıyan binlerce gencin bu birikimlerini gelecek yıllarda ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde kullanmaları en büyük isteğimiz,' dedi ve programın daha geniş kitlelere ulaşmasını diledi.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları teslim edildi ve programın protokolü imzalandı.