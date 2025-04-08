DOLAR
38 0,04%
EURO
41,55 0,03%
ALTIN
3.676,22 -0,89%
BITCOIN
3.034.262,49 -1,22%

İzmir'de Dijital Göçebelik Toplantısı: Gelecek Turizm İçin Stratejiler

İzmir'de düzenlenen Dijital Göçebelik Bilgilendirme Toplantısı, turizmde yeni fırsatları ve dijitalleşmenin etkilerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:08
İzmir'de Dijital Göçebelik Toplantısı: Gelecek Turizm İçin Stratejiler

İzmir'de 'Dijital Göçebelik Bilgilendirme Toplantısı' Yapıldı

İzmir, dijitalleşmenin turizm sektöründeki etkilerini masaya yatırdığı "Turizmde Yeni Çağ: Dijital Göçebelik Bilgilendirme Toplantısı" ile önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından düzenlenen bu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kentin turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Dijital Göçebelik Konseptinin Yükselişi

Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, hızla gelişen teknolojinin ve pandeminin iş yapma biçimlerini köklü bir şekilde değiştirdiğini vurguladı. Özkardeş, pandemi sonrası büyük markaların ofislerden çıkarak daha sosyal ve keyifli çalışma alanlarına yöneldiğini ve bunun dijital göçebelik konseptinin küresel olarak yayılmasına zemin hazırladığını belirtti.

Türkiye'de Dijital Göçebelik Ve İzmir'in Potansiyeli

Özkardeş, Türkiye'de dijital göçebelik hareketinin 2024 yılında uygulanmaya başlanan dijital göçebelik vizesi ile hız kazandığını ifade etti. Özellikle İstanbul, Antalya ve Bodrum gibi şehirlerin öne çıktığını belirten Özkardeş, İzmir'in de sunduğu kültürel ve tarihi zenginlikler, yüksek yaşam kalitesi ve geniş sosyal imkanlarıyla dijital göçebeler için cazip bir merkez olabileceğine inandığını açıkladı.

Toplantıda Ele Alınan Temalar

İZTO'nun düzenlediği toplantıda, kentin dijital göçebelerle ilgili fırsatları, avantajları ve potansiyeli detaylı bir şekilde değerlendirildi. Aynı zamanda, dijital göçebe vizesinin sağladığı olanaklar üzerinde bilgilendirmeler yapıldı, katılımcılar arasında fikir alışverişinde bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın Kilogram Fiyatı 3.76 Milyon Liraya Geriledi
2
ATO Başkanı Baran: Kırgızistan ile 5 Milyar Dolarlık Hedef Gerçekleşebilir
3
New York Borsası Güçlü Verilere Rağmen Düşüşle Kapatıldı
4
İzmir'de Dijital Göçebelik Toplantısı: Gelecek Turizm İçin Stratejiler
5
Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara Piyasaları Dikkat Çekiyor
6
MÜSİAD'dan Demo Day Etkinliği: Girişimciler ve Yatırımcılar Buluştu
7
2025'te Dünyanın En Zengin Şehirleri Açıklandı

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!