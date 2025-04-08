İzmir'de Dijital Göçebelik Toplantısı: Gelecek Turizm İçin Stratejiler

İzmir'de 'Dijital Göçebelik Bilgilendirme Toplantısı' Yapıldı

İzmir, dijitalleşmenin turizm sektöründeki etkilerini masaya yatırdığı "Turizmde Yeni Çağ: Dijital Göçebelik Bilgilendirme Toplantısı" ile önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından düzenlenen bu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kentin turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Dijital Göçebelik Konseptinin Yükselişi

Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, hızla gelişen teknolojinin ve pandeminin iş yapma biçimlerini köklü bir şekilde değiştirdiğini vurguladı. Özkardeş, pandemi sonrası büyük markaların ofislerden çıkarak daha sosyal ve keyifli çalışma alanlarına yöneldiğini ve bunun dijital göçebelik konseptinin küresel olarak yayılmasına zemin hazırladığını belirtti.

Türkiye'de Dijital Göçebelik Ve İzmir'in Potansiyeli

Özkardeş, Türkiye'de dijital göçebelik hareketinin 2024 yılında uygulanmaya başlanan dijital göçebelik vizesi ile hız kazandığını ifade etti. Özellikle İstanbul, Antalya ve Bodrum gibi şehirlerin öne çıktığını belirten Özkardeş, İzmir'in de sunduğu kültürel ve tarihi zenginlikler, yüksek yaşam kalitesi ve geniş sosyal imkanlarıyla dijital göçebeler için cazip bir merkez olabileceğine inandığını açıkladı.

Toplantıda Ele Alınan Temalar

İZTO'nun düzenlediği toplantıda, kentin dijital göçebelerle ilgili fırsatları, avantajları ve potansiyeli detaylı bir şekilde değerlendirildi. Aynı zamanda, dijital göçebe vizesinin sağladığı olanaklar üzerinde bilgilendirmeler yapıldı, katılımcılar arasında fikir alışverişinde bulunuldu.