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İzmir'de Gelinlik Sektörü IF Wedding Fashion Fuarı'nda Buluştu

IF Wedding Fashion İzmir Fuarı, gelinlik sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiriyor ve genç tasarımcılara fırsatlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:42
İzmir'de Gelinlik Sektörü IF Wedding Fashion Fuarı'nda Buluştu

Gelinlik Sektörü İzmir'de Büyüledi

IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 18. kez kapılarını açtı. Alanında en büyük moda fuarlarından biri olarak dikkat çeken bu etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) işbirliğiyle Fuar İzmir’de gerçekleştirildi.

Fuar Detayları ve Katılımcılar

Bu yıl fuara 6 ülkeden 180 firma katılarak son koleksiyonlarını sergiliyor. Gelinlik, abiye giyim, damatlık, aksesuar ve çocuk giyim ürün gruplarının yer aldığı fuar, sektördeki yenilikleri ve trendleri de gözler önüne seriyor.

Açılış Töreni ve Önemli Açıklamalar

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük gelinlik imalatçılarından biri olduğunu belirterek, ülkedeki gelinlik üretiminin %70'inin İzmir'de gerçekleştiğini vurguladı.

Gelinlik Tasarım Yarışması ve Dereceye Girenler

Fuarın açılışı sırasında, bu yıl 15’inci kez düzenlenen "Köklere Dönüş" temalı Gelinlik Tasarım Yarışmasının final defilesi de yapıldı. Son 15’e kalan genç tasarımcıların eserlerinin sergilendiği defilede

  • Öztürk Yılmaz birinci,
  • Habibe Çakır ikinci,
  • Eren Timoçin üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödüllerini Yıldır, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul verdi.

Fuarın Geleceği

Yoğun bir katılımın beklenildiği fuarda, performans defilesinin de gerçekleştirileceği belirtildi. Fuar, 22 Kasım’da sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Alanında en büyük moda fuarlarından biri olarak gösterilen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik...

Alanında en büyük moda fuarlarından biri olarak gösterilen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 18. kez kapılarını açtı. Fuar İzmir'de gerçekleştirilen fuarda, 6 ülkeden gelinlik, abiye giyim, damatlık, aksesuar ile çocuk giyim ürün gruplarındaki 180 firma son koleksiyonlarını sergiliyor.

Alanında en büyük moda fuarlarından biri olarak gösterilen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik...

Alanında en büyük moda fuarlarından biri olarak gösterilen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 18. kez kapılarını açtı. Fuar İzmir'de gerçekleştirilen fuarda, 6 ülkeden gelinlik, abiye giyim, damatlık, aksesuar ile çocuk giyim ürün gruplarındaki 180 firma son koleksiyonlarını sergiliyor.

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