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İzmir'de Maden İhalesi Yapılacak

İzmir'de 2. grup küçük alan maden sahası ihalesi, ruhsat sahipleri arasında gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:17
İzmir'de Maden İhalesi Yapılacak

İzmir'de Maden Sahası İhalesi Duyuruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), İzmir'de 2. grup küçük alan maden sahasının ihale sürecini başlattı. Bu ihale, bölgedeki ruhsat sahipleri arasında gerçekleştirilecek.

İhalenin Detayları

Konuya dair ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. İhaleye katılacak olanların, sırasıyla belirtilen sahalara ilişkin detaylara ulaşabilmesi için bilgi duyuruları, en az 15 gün öncesinden MAPEG'in internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

Başvuru Süreci

İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen tarihte 09.00-09.30 saatleri arasında, MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan başvuru yapabilecekler.

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