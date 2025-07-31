DOLAR
40,59 0%
EURO
46,48 -0,32%
ALTIN
4.298,95 -0,67%
BITCOIN
4.784.914,99 -0,7%

İzmir'de Maviyemiş İlk Hasadını Verdi: Çiftçi Zafer Tepe'nin Başarısı

İzmir'de 3 yıl önce ekilen maviyemişin ilk hasadı yapıldı. Çiftçi Zafer Tepe, 45 kilogram ürün topladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 19:08
İzmir'de Maviyemiş İlk Hasadını Verdi: Çiftçi Zafer Tepe'nin Başarısı

İzmir'de Maviyemiş İlk Hasadını Verdi

İzmir, Bozdağ Mahallesi'nde 3 yıl önce dikilen maviyemişin (Blueberry) ilk hasadı gerçekleştirildi. Çiftçi Zafer Tepe tarafından yapılan hasatta, yaklaşık 45 kilogram ürün toplandı ve bu ürün, kilosu 500 liradan satışa sunuldu.

Yeni Bir Tarım Alternatifi

Zafer Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda karnabahar, brokoli ve kereviz gibi ürünler yetiştirdiğini ifade etti. Alternatif ürün arayışı sırasında maviyemişi keşfettiğini belirten Tepe, "Maviyemiş ekmek istiyordum, daha sonra ilçe tarımla görüştük ve 3 yıl önce ekimine başladık. Bu ürün çalı türü olup 40-50 yıl ömre sahiptir ve aşırı büyümemektedir. Bozdağ'da şu anda bir tek ben üretiyorum. 2 gündür hasat yapıyoruz," dedi.

Gelecek Hedefleri

İlerleyen süreçte maviyemişin üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Tepe, bu yeni tarım girişiminin hem kendisine hem de bölge ekonomisine katkı sağlamasını umuyor.

İzmir'de 3 yıl önce dikimi gerçekleştirilen maviyemişin (Blueberry) ilk hasadı...

İzmir'de 3 yıl önce dikimi gerçekleştirilen maviyemişin (Blueberry) ilk hasadı gerçekleştirildi.

İzmir'de 3 yıl önce dikimi gerçekleştirilen maviyemişin (Blueberry) ilk hasadı...

İzmir'de 3 yıl önce dikimi gerçekleştirilen maviyemişin (Blueberry) ilk hasadı gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kacır, Kırşehir'de OSB'lerdeki Gelişmeleri Paylaştı
2
Trump'ın Ticaret Savaşları Milyarderleri Vurdu: 370 Milyar Dolar Kayıp
3
Gaziantep'te Enerji Verimliliği Eğitimi ile Sürdürülebilir Yapılara Adım
4
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Şili İş Forumu'nda Dış Ticaretin Gücünü Vurguladı
5
Trump'ın Tarifeleri: ABD'de Resesyon Korkusu ve Faiz İndirimi Beklentisi
6
İSTİB Başkanı Kopuz: 'Muhalefetin Boykot Çağrısı Akıl Tutulmasıdır'
7
IEA: Küresel Enerji Talebi 2024'te Yükselişte

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam