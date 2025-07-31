İzmir'de Maviyemiş İlk Hasadını Verdi: Çiftçi Zafer Tepe'nin Başarısı

İzmir'de Maviyemiş İlk Hasadını Verdi

İzmir, Bozdağ Mahallesi'nde 3 yıl önce dikilen maviyemişin (Blueberry) ilk hasadı gerçekleştirildi. Çiftçi Zafer Tepe tarafından yapılan hasatta, yaklaşık 45 kilogram ürün toplandı ve bu ürün, kilosu 500 liradan satışa sunuldu.

Yeni Bir Tarım Alternatifi

Zafer Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda karnabahar, brokoli ve kereviz gibi ürünler yetiştirdiğini ifade etti. Alternatif ürün arayışı sırasında maviyemişi keşfettiğini belirten Tepe, "Maviyemiş ekmek istiyordum, daha sonra ilçe tarımla görüştük ve 3 yıl önce ekimine başladık. Bu ürün çalı türü olup 40-50 yıl ömre sahiptir ve aşırı büyümemektedir. Bozdağ'da şu anda bir tek ben üretiyorum. 2 gündür hasat yapıyoruz," dedi.

Gelecek Hedefleri

İlerleyen süreçte maviyemişin üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Tepe, bu yeni tarım girişiminin hem kendisine hem de bölge ekonomisine katkı sağlamasını umuyor.

İzmir'de 3 yıl önce dikimi gerçekleştirilen maviyemişin (Blueberry) ilk hasadı gerçekleştirildi.

İzmir'de 3 yıl önce dikimi gerçekleştirilen maviyemişin (Blueberry) ilk hasadı gerçekleştirildi.