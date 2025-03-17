İzmir'de Ramazan Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri Sürüyor

İzmir'de Ramazan Bayramı'na yaklaşırken fiyat artışlarını engellemek için marketlerde denetimler hızlandı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:46
İzmir'de Ramazan Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri Sürüyor

İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat artışlarını ve haksız rekabeti önlemek amacıyla marketlerde fiyat denetimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı boyunca kentin genelindeki restoran, market ve toptancılarda kapsamlı denetimler yapıyor.

Yaklaşan bayramda fahiş fiyat artışlarının önüne geçmeyi hedefleyen ekipler, marketlerde ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırarak son kullanım tarihlerinin de kontrolünü sağlıyor.

İzmir'de 6 Milyon Lira Üzeri Ceza

İzmir'de bu yılın ilk iki ayında 6 binin üzerinde işletmede yaklaşık 150 bin ürün, haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlendi. Bu denetimlerde toplamda 6 milyon lira üzerinde idari para cezası uygulandı.

Ramazan ayını fırsata çevirme amacı taşıyan ve tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarında haksız artış yapan tüm işletmeler, ilgili Bakanlık tarafından rapor edildi. Aykırı eylemleri tespit edilen her işletmeye 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar ceza kesilirken, fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı bulunan her üründe ise 3 bin 149 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

İzmir'de Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesi...

İzmir'de Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

İzmir'de Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesi...

İzmir'de Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

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