İzmir'de TSE'den Bina ve Otopark Satışı

TSE İzmir'deki Mülklerini Satışa Çıkardı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir bina ve otoparkın satışını gerçekleştirmek üzere ihale düzenleyecek. İhale tarihi 19 Eylül olarak belirlendi.

İhale Detayları

Enstitünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mülkiyeti TSE'ye ait olan mülk, kapalı teklif usulüyle satışa sunulacak. İhalenin tahmini bedeli 46 milyon 840 bin lira olarak hesaplandı.

Teminat ve İhale Yeri

Geçici teminat miktarı ise %3 olarak belirlenmiş ve bu da 1 milyon 405 bin 200 lira yapmaktadır. İhale, TSE'nin İzmir İthalat Müdürlüğü'nde gerçekleşecektir.

İhale Şartnamesi Nereden Temin Edilir?

İhaleye katılmak isteyenler bu linkten ihale şartnamesini edinebilir veya TSE'nin İzmir İthalat ve Ankara Emlak İnşaat müdürlüklerinden bedelsiz olarak temin edebilir.