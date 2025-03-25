İzmir Limanı'na Dev Turist Akını: 2.983 Kişi Geldi

İzmir Limanı, kruvaziyer turizmi açısından önemli bir gün yaşadı. Yunanistan'daki Pire Limanı'ndan hareket eden MSC Sinfonia ile Rusya'nın Soçi kentinden kalkış yapan Astoria Grande adlı kruvaziyerler, toplamda 2.983 turist getirdi.

MSC Sinfonia, 2.170 yolcusuyla, sabah saatlerinde İzmir Limanı'na demirledi. Diğer bir gemi olan Astoria Grande ise 813 yolcusuyla aynı limana ulaştı.

Gelen turistlerin büyük bir kısmı Rus, İtalyan ve İspanyol vatandaşlarından oluşuyordu. Turistler, İzmir’in tarihi ve turistik mekanlarının yanı sıra Bergama Antik Kenti'ni de ziyaret etme fırsatı buldular.

İzmir Limanı'nda yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, şehrin güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini keşfetmenin keyfini sürdü. Akşam saatlerinde ise MSC Sinfonia İstanbul'a doğru yola çıkarken, Astoria Grande Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'ya gitmek üzere limandan ayrılacak.

İzmir'e "MSC Sinfonia" ile "Astoria Grande" adlı kruvaziyerler 2 bin 983 turist getirdi. Yunanistan'daki Pire Limanı'ndan hareket eden 2 bin 170 yolculu "MSC Sinfonia" ile Rusya'nın Soçi kentinden kalkan 813 yolculu "Astoria Grande" adlı kruvaziyerler, sabah saatlerinde İzmir Limanı'na demirledi.

İzmir'e "MSC Sinfonia" ile "Astoria Grande" adlı kruvaziyerler 2 bin 983 turist getirdi. Yunanistan'daki Pire Limanı'ndan hareket eden 2 bin 170 yolculu "MSC Sinfonia" ile Rusya'nın Soçi kentinden kalkan 813 yolculu "Astoria Grande" adlı kruvaziyerler, sabah saatlerinde İzmir Limanı'na demirledi.