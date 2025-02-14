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İzmir Mobilya Lansman Günleri Başlıyor: Yeni Sezon Ürünleri Müşterilerle Buluşacak

İzmir Mobilya Lansman Günleri, 18 Şubat'ta başlayarak yeni sezon ürünlerine ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:46
İzmir Mobilya Lansman Günleri Başlıyor: Yeni Sezon Ürünleri Müşterilerle Buluşacak

Yeni Sezon Ürünleri 18 Şubat'ta Tanıtılacak

İzmir'deki mobilya üreticileri, yeni sezon için hazırladıkları ürünlerini, 18 Şubat'ta başlayacak İzmir Mobilya Lansman Günleri'nde müşterilerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bu etkinlik, İzmir Mobilya Pazarlamacılar Derneği (İZMOP) öncülüğünde, 18-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

49 Üretici Firma Katılıyor

Bu kapsamda, kentteki 49 üretici firma etkinliğe katılacak ve yeni sezon ürünlerini kendi showroom alanlarında tanıtacak. İZMOP Başkanı Aşkıner Özcan, kentte yaklaşık 1400 üretici firmanın bulunduğunu belirterek, İzmirli firmaların ürünlerine olan talebin hem yurt içinde hem de dışından geldiğini ifade etti.

Özcan, "Türkiye'deki toptan mobilya alıcılarını İzmir'de ağırlayacağız. Showroomlarda ürünlerimizi sergileyeceğiz. İyi hazırlandığımız 2025 yılı, İzmirli mobilyacıların yılı olacağına inanıyoruz. Yatak odalarında kayın ve meşe renklerinin daha iyi satılacağını düşünüyoruz. Koltuk gruplarında ise yuvarlak hatlar hakim." dedi.

Gaziemir'den Yeni Tasarımlar

Gaziemir ilçesinde üretim yapan bir firmanın genel müdürü İhsan Yasin Bayraktar, lansman günlerinde yeni sezon ürünlerini tanıtacaklarını vurguladı. Bayraktar, "Bu etkinlikte, sektör açısından önemli bir hareketlilik bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 2024 yılı için İskandinav tarzında üretilen meşe, krem ve beyaz renkli ürünlerin büyük ilgi gördüğünü belirten Bayraktar, "Gelen beğeniyi sürdürmek için meşe, krem ve gri tonlarında yeni ürünler ürettik. Bunları müşterilerimizin beğenisine sunacağız." şeklinde konuştu.

İzmir'deki mobilya üreticileri yeni sezon için hazırladıkları ürünlerini, 18 Şubat'ta başlayacak...

İzmir'deki mobilya üreticileri yeni sezon için hazırladıkları ürünlerini, 18 Şubat'ta başlayacak İzmir Mobilya Lansman Günleri'nde müşterilerinin beğenisine sunacak. Bu kapsamda kentteki firmalar hazırlıklarını sürdürüyor. Firmalar, yeni sezon için ürünlerini kendi showroom alanlarında alıcılara tanıtacak.

İzmir'deki mobilya üreticileri yeni sezon için hazırladıkları ürünlerini, 18 Şubat'ta başlayacak...

İzmir'deki mobilya üreticileri yeni sezon için hazırladıkları ürünlerini, 18 Şubat'ta başlayacak İzmir Mobilya Lansman Günleri'nde müşterilerinin beğenisine sunacak. Bu kapsamda kentteki firmalar hazırlıklarını sürdürüyor. Firmalar, yeni sezon için ürünlerini kendi showroom alanlarında alıcılara tanıtacak.

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