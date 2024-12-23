İzmir Ocak-Kasım Döneminde 1.6 Milyon Turist Ağırladı: Yetkililer Uyarıyor

İzmir Turizmde Düşüşte, Yetkililer Uyarıyor

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğünden elde edilen geçici verilere dayanan 2024 Ocak-Kasım Dönemi Turizm Raporu'nu paylaştı. Rapor, İzmir'e bu dönemde 1 milyon 653 bin 978 turist geldiğini gösteriyor.

Kasım Verileri Üzerinde Duruldu

Mehmet İşler, İzmir'e kasım ayında 12 bin 539'u deniz yoluyla olmak üzere toplam 56 bin 568 turist geldiğini belirtti. Ancak, aynı dönemde Artvin 114 bin 903 ve Hakkari 63 bin 399 turist ile İzmir’i geride bıraktı.

Turizm Raporuna Tepki

İşler, İzmir'in önemli bir turizm merkezi olmasına rağmen, ilgisizlik yüzünden hak ettiği değeri göremediğini vurguladı. "İzmir'in nüfusu 5 milyon, Artvin ve Hakkari'nin ise sırasıyla 170 bin ve 80 bin olduğunu göz önüne alırsak, bu oldukça düşündürücü bir durum. İzmir'in bu güzel illerin gerisinde kalması, tamamen ilgisizlikten kaynaklanıyor," dedi.

Gelecek İçin Umut Var mı?

Mehmet İşler, "Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İzmir, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu. Ancak, diğer illerin turizm alanındaki başarılarını görmek, İzmir'in potansiyelinden daha fazlasını talep etmesine yol açıyor. Bugün 81 ilin hepsi destinasyon merkezi olabilmek için mücadele verirken, İzmir’in mevcut oranlarını korumak için bile çaba göstermediği üzücü," diyerek sözlerini tamamladı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler (fotoğrafta), Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan ve geçici verilerle hazırlanan 2024 Ocak-Kasım Dönemi Turizm Raporuna göre, İzmir'e bu dönemde 1 milyon 653 bin 978 turistin geldiğini bildirdi.