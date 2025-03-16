İzmir, Teknoloji ve İnovasyonun Yeni Merkezi Oluyor

İzmir, Bilişim Vadisi ve teknoloji merkezleri sayesinde inovasyon ve girişimcilikte hızlı bir yükseliş gösteriyor.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:41
İzmir, Teknoloji ve İnovasyonun Yeni Merkezi Oluyor

İzmir: Teknolojinin ve İnovasyonun Yükselen Yıldızı

Türkiye'nin en gözde turizm ve liman kenti İzmir, son yıllarda teknoloji ve inovasyon alanında da adından sıkça söz ettiriyor. Bilişim Vadisi gibi önemli merkezleriyle, girişimcilik ve Ar-Ge çalışmalarıyla dolup taşıyor.

Girişimcilik ve Ar-Ge Merkezleri

İzmir'deki Bilişim Vadisi, Teknopark İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), Ege Teknopark, İzmir Bilimpark ve Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi gibi yapılar, 6 binden fazla çalışana ev sahipliği yaparak, her sektörden şirketin inovasyon çalışmalarına destek sağlıyor.

Bilişim, yazılım, tarım, sağlık ve telekomünikasyon gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketler, fikirlerini ürüne dönüştürmek amacıyla bu merkezlerde yoğun şekilde çalışıyor. Bugüne kadar 767 proje tamamlanırken, binden fazla projede de çalışmalar devam ediyor.

İhracatta Başarı

Teknopark İzmir, 137,5 milyon dolar değeriyle yüksek teknoloji ihracatı gerçekleştirdi. Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise, İzmir’in bilim, teknoloji ve inovasyon kenti olma hedefinin altını çizdi.

Baran, “Teknopark İzmir, 250'ye yakın şirketiyle her geçen yıl daha büyük başarılara imza atıyor. İzmir, yüksek teknolojinin dünyadaki merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.” dedi.

Tersine Beyin Göçü

DEPARK Genel Müdürü Aytekin Demir, 153 Ar-Ge firması ve 2.029 çalışan ile İzmir’in teknoloji üssü haline geldiğini söyledi. Girişimcilik kültürü ve bilincinin İzmir’de hızla geliştiğini vurgulayan Demir, özellikle İstanbul ve yurt dışındaki girişimcilerin İzmir’e yönelmeye başladığını belirtti. Bu durumun tersine beyin göçü olarak adlandırıldığını ifade etti.

Sonuç olarak, İzmir’in teknolojik ve inovasyon odaklı dönüşümü, kenti hem bir iş merkezi hem de bir çekim alanı haline getiriyor.

Tarih boyunca ticaret ve liman kenti olan, sahip olduğu doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle...

Tarih boyunca ticaret ve liman kenti olan, sahip olduğu doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle turizmde önemli bir yere sahip İzmir'deki Bilişim Vadisi İzmir, Teknopark İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), Ege Teknopark, İzmir Bilimpark ve Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde yenilikçi, özgün ve faydalı teknolojiler alanında çalışmalar yapılıyor. Bu merkezlerde 6 binin üzerinde Ar-Ge personeli görev yapıyor. En eskisi 2004 yılında kurulan merkezlerde bugüne kadar 767 proje tamamlandı, binden fazla proje üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Tarih boyunca ticaret ve liman kenti olan, sahip olduğu doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle...

Tarih boyunca ticaret ve liman kenti olan, sahip olduğu doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle turizmde önemli bir yere sahip İzmir'deki Bilişim Vadisi İzmir, Teknopark İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), Ege Teknopark, İzmir Bilimpark ve Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde yenilikçi, özgün ve faydalı teknolojiler alanında çalışmalar yapılıyor. Bu merkezlerde 6 binin üzerinde Ar-Ge personeli görev yapıyor. En eskisi 2004 yılında kurulan merkezlerde bugüne kadar 767 proje tamamlandı, binden fazla proje üzerinde çalışmalar devam ediyor.

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