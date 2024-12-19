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İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli: Ekonomi Programı Olumlu Sonuçlar Veriyor

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, ekonomi programının etkisiyle enflasyonun düşme eğiliminde olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:07
İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli: Ekonomi Programı Olumlu Sonuçlar Veriyor

İzmir Ticaret Borsası: Ekonomide Umut Verici Gelişmeler

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin ekonomi programının olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı. Kestelli, toplantıda yaptığı konuşmada, "Para politikası sayesinde enflasyon düşme eğiliminde. Ekonomimizin tansiyonu olan cari açık hızla daralıyor." ifadelerini kullandı.

İnovasyon Merkezi'nde Toplantı

İTB'nin aralık ayı Meclis Toplantısı, İZQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kestelli, coğrafyanın önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin bulunduğu bölgenin etkilerini değerlendirdi.

Savaş ve İstikrar Üzerine Değerlendirme

Kestelli, dünya genelindeki çatışmaları ve Türkiye'nin bu süreçte üstlendiği rolü ele alarak, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılına girdiğimiz bu günlerde, Suriye'ye dair belirsizlikler de devam ediyor. Ama her iki gerilimden süreci doğru okuyarak çıkmış durumdayız," dedi.

Ekonomik Fırsatlar ve Riskler

Kestelli, iş dünyasının yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Yeni riskler ve fırsatlar karşımızda. Her adımımızı dikkatle atmalıyız. Irak, uzun süren çalkantılı yıllardan sonra en önemli ticari partnerlerimizden biri haline geldi," şeklinde konuştu. 2024 yılının planlamalarıyla ekonominin daha iyi bir yola gireceğini ifade etti.

Para Politikası ve Cari Açık

Kestelli, Temmuz ayından itibaren uygulanan ekonomik programın olumlu sonuçlar vermeye başladığını belirtti. "Cari açığın 10 milyar doların altına inmesi, enflasyon ve döviz rezervleri açısından umut verici. Ancak enflasyonun hala yüksek olduğunu unutmamalıyız, doğrudan sermaye yatırımlarının düşük kalması sürdürülebilir büyüme açısından önemli bir mesele," dedi.

Bütçenin Kabulü

Toplantı sonunda, İTB'nin 198 milyon liralık bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

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