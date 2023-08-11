İzmir'de 3,5 ay aranın ardından boyoz, gevrek ve kumrunun fiyatına yeni zam!

İzmir genelinde en çok tüketilen kahvaltılık ürünlerden olan boyoz, poğaça, kumrunun satış fiyatları yeniden değerlendirildi. Yaklaşık 3,5 ay önce fiyatları artan unlu mamüller için ikinci kez zam kararı alındı.

Bilindiği üzere 5 TL olan gevreğin fiyatı 19 Nisan'da 7 TL'ye çıkarılmıştı. Edinilen son bilgilere göre; artan yakıt, işçilik, un ve petrol fiyatlarına atıfta bulunarak tahıl üretiminin yeniden artırılması çağrısında bulunuldu. İzmir Gevrekçiler Odası tarafından sunulan talebi değerlendirmeye alan Esnaf ve Sanatkarlar odası gevrek fiyatlarının 7 liradan 10 liraya yükseltilmesini onayladı.





Bu kapsamda 11 Ağustos 2023 tarihinden itibaren çıtır sade boyoz, börek, yumurta, peynir ve sade açma gibi unlu mamüller 10 TL'den satışa sunulacak. Peynir, domates ve biberli kumrunun satış fiyatı 25 TL olurken içli boyozun da satışları aynı fiyattan olacak.