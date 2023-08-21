İzmir'de arazi satışı Resmi Gazete'de! Bu fiyata sadece yetişen alıyor

Yatırım Fırsatı: İzmir Ödemiş'te 2 Arazi ve 1 Zeytin Bahçesi Satışta!

İzmir Ödemiş Belediyesi'nin yatırımcılara sunduğu fırsatlar devam ediyor. Şehrin doğal güzelliklerine sahip olan Seyrekli, Dolaylar ve Kurucuova mahallelerinde bulunan 2 adet arazi ve 1 zeytin bahçesi satışa çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bu gayrimenkuller yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.

İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu satış, bölgede yatırım yapmak isteyenler için büyük bir potansiyel taşıyor. Özellikle arazi ve tarım alanlarına ilgi duyan yatırımcılar için önemli bir fırsat olan bu satış, yatırım portföyünü genişletmek isteyenlerin dikkatini çekiyor.

Gayrimenkul satışı, kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İzmir Ödemiş'te yer alan bu araziler ve zeytin bahçesi için teklifler, 13 Eylül 2023 tarihinde saat 14:30'a kadar kabul edilecek. Yatırımcılar, bu tarihe kadar tekliflerini sunarak bu değerli gayrimenkulleri sahibi olma fırsatını yakalayabilecek.

Yatırım dünyasında yeni fırsatlar arayışında olanlar için İzmir Ödemiş Belediyesi'nin bu satışı, geleceğe yönelik kazançlı bir adım atma fırsatı sunuyor. Detaylı bilgiler ve ihale şartları için resmi kaynaklardan gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yatırımcılara Kazanç Kapısı: İzmir Ödemiş'te Arazi ve Zeytin Bahçesi Satışı!

İzmir Ödemiş Belediyesi, yatırımcıları heyecanlandıran yeni bir fırsat sunuyor. Şehrin doğal güzellikleriyle ünlü Seyrekli, Dolaylar ve Kurucuova mahallelerinde yer alan araziler ve zeytin bahçesi satışa çıkarıldı. Bu fırsat, yatırım yapmak isteyenler için değerli bir adım olabilir.

Satışa sunulan tarlaların büyüklükleri oldukça çeşitli. Yüzölçümleri 6 bin 330 metrekareden 43 bin 78 metrekareye kadar değişen bu araziler, çeşitli projeler için büyük bir potansiyele sahip. Bununla birlikte, zeytin bahçesinin yüzölçümü ise 3 bin 470 metrekare olarak belirlendi.

Yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer nokta ise geçici teminat bedelleri oldu. Gayrimenkuller için belirlenen geçici teminat bedelleri 28 bin 500 TL ile 390 bin TL arasında değişiyor. Bu da yatırımcıların farklı bütçelere uygun seçenekler arasından tercih yapma imkanı sunduğunu gösteriyor.

İzmir Ödemiş'te yer alan bu arazilerin ve zeytin bahçesinin fiyatları da dikkat çekiyor. Açıklanan verilere göre, tarlaların fiyatları 1 milyon 750 bin TL ile 13 milyon TL arasında değişiyor. Zeytin bahçesinin muhammen bedeli ise 950 bin TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, yatırımcılar için önemli bir yatırım potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

Satış ihalesi 13 Eylül 2023 tarihinde kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı, bu fırsatla yatırımcıları geleceğe yönelik kazançlı bir yatırım yapma fırsatı sunuyor. Detaylı bilgilere ve ihale şartlarına ulaşmak için resmi kaynaklardan gerekli bilgileri edinebilirsiniz.





İzmir Ödemiş Belediyesi Tarafından Satışa Sunulan Gayrimenkuller!

İzmir Ödemiş Belediyesi, yatırımcıların dikkatini çeken bir fırsat sunuyor. Seyrekli, Dolaylar ve Kurucuova mahallelerinde yer alan 2 adet arazi ve 1 adet zeytin bahçesi satışa çıkarıldı. İşte detaylar:

1. Seyrekli Mahallesi, 104 ada 2 parselde yer alan 6.330,40 metrekarelik tarla satışa sunuluyor. Bu arazinin muhammen satış bedeli 1.750.000 TL olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli 52.500 TL ve ihale dosya bedeli 1.000 TL olarak belirlendi. İhale tarihi ise 13 Eylül 2023 saat 14:30.

2. Dolaylar Mahallesi, 146 parselde yer alan 3.470,00 metrekarelik zeytin bahçesi, 950.000 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Geçici teminat bedeli 28.500 TL, ihale dosya bedeli ise 1.000 TL olarak belirlendi. İhale tarihi ise 13 Eylül 2023 saat 14:45.

3. Kurucuova Mahallesi, 149 ada 1 parselde yer alan 43.078,75 metrekarelik tarla ise 13.000.000 TL muhammen bedelle satılıyor. Bu arazinin geçici teminat bedeli 390.000 TL, ihale dosya bedeli ise 1.000 TL olarak açıklandı. İhale tarihi ise 13 Eylül 2023 saat 15:00.

İzmir Ödemiş Belediyesi, bu fırsatla yatırımcılara değerli gayrimenkuller sunuyor. Satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilecek. Açık ve kapalı teklif usullerine göre gerçekleşecek olan ihaleler, yatırımcıların geleceğe yönelik kazançlı yatırımlar yapmalarına olanak tanıyor. Detaylı bilgi ve ihale şartları resmi kaynaklarda yer alıyor. Yatırımcılar için önemli bir fırsat olan bu satışlara katılım için gerekli hazırlıkları yapmanızı öneririz.

Ödemiş Belediyesi Tarafından İhaleye Katılım İçin Gerekli Belgeler Açıklandı!

İzmir Ödemiş Belediyesi'nin satışa sunduğu arazi ve zeytin bahçesi için ihaleye katılmak isteyen isteklilere ait belgeler belirlendi. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri tamamlamaları gerekiyor:

İstekli Gerçek Kişi İse:

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Tebligat ve İrtibat Bilgileri (Adres, Telefon, Faks, E-posta)

- Noter Onaylı İmza Beyannamesi

- Vekâleten İhaleye Katılma Durumunda: Noter Onaylı Vekâletname ve İmza Beyannamesi

- İhale Dosyasının İmzalı Her Sayfası

- Geçici Teminat Makbuzu veya Belgesi

- "Borcu Yoktur" Belgesi

- Vergi Dairesi Borcu Yoktur Belgesi

- Şartname Alındı Makbuzu

- Terör Örgütleri İle İlişkisizlik Taahhütname





İstekli Tüzel Kişi İse:

- İmza Sirküsü

- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Kaydı Belgesi (Geçerli Yıla Ait)

- Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişilik Bilgileri)

- Vekâleten İhaleye Katılma Durumunda: Noter Onaylı Vekâletname ve İmza Beyannamesi

- Ortaklara Ait "Vergi Levhası" Fotokopisi

- Şirket Ortaklarının Yetki Belgesi (Ortak Katılım Durumunda)

- İhale Dosyasının İmzalı Her Sayfası

- Geçici Teminat Makbuzu veya Belgesi

- "Borcu Yoktur" Belgesi

- Vergi Dairesi Borcu Yoktur Belgesi

- Tebligat ve İrtibat Bilgileri (Adres, Telefon, Faks, E-posta)

- Şartname Alındı Makbuzu

- Terör Örgütleri İle İlişkisizlik Taahhütname

İhaleleri İzmir Ödemiş Belediye Hizmet Binası'nın Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecektir. İhale tarihi ve saatleri, ilgili taşınmazlar karşısında belirtilmiştir. Encümen, ihalelerin yapılıp yapılmaması konusunda serbesttir.

İzmir Ödemiş Belediyesi tarafından sunulan bu gayrimenkul satış fırsatına katılmak isteyenlerin, gerekli belgeleri eksiksiz ve zamanında hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgelerin tamamlanması, ihaleye katılım sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından önemlidir. Detaylı bilgiler ve ihale şartları resmi kaynaklarda yer almaktadır. Yatırımcıların geleceğe yönelik kazançlı yatırımlar yapabilmesi adına bu fırsatı kaçırmamalarını öneririz.