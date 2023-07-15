İzmir'de yaşayanlara kötü haber! Ekmek fiyatlarına büyük zam geldi

İzmir'de ekmek fiyatları zamlandı ve en ucuz ekmek 7 TL oldu. Türkiye genelinde de ekmek fiyatlarına zam gelmekte. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve İzmir Fırıncılar Odası'nın yayınladığı belgeye göre, 200 gram ekmek 7 TL'ye satılacak. Salatalık turşusu için ise Tufan usta, lezzetli bir turşu yapmak için 50 gram dilimlenmiş sarımsağı karışıma eklemenin önemli olduğunu belirtiyor. İşte detaylar...





İZMİR İLİNDE EKMEK FİYATLARI

Salatalık turşusu yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları aşağıda sıralanmıştır:

Salatalıkların taze ve sert olmasının lezzeti arttıracağı bilinmektedir.

Kaynak suyu kullanmanın turşunun daha lezzetli olmasını sağlamaktadır.

Tuz miktarı doğru oranda olmalı ve ayarlanmalıdır. (genellikle 1 litre suya 2 ve 3 yemek kaşığı).

Baharatlar kullanılarak lezzet arttırılabilmektedir. (maydanoz, sarımsak, hardal tohumu, kekik vb.).

Cam kavanozlar temiz, kuru ve sıkıca kapatılmış olmalıdır.

Turşu, güneş ışığı almayan serin bir yerde muhafaza edilmelidir.

Salatalık turşusu tarifi:

Malzemeler:

Yarım kilogram salatalığın

150 ml sıcak su

1 tatlı kaşığı tuzun

100 ml üzüm sirkesinin

8 ve 9 sap dereotunun

3 diş sarımsağın

2 ve 3 adet süs biberinin (opsiyonel)

Yapılışı:

Salatalıkları ince dilimler halinde doğrayın. Dereotu ve sarımsakları da incecik doğrayıp cam bir kaba aktarın.

Sıcak suyu büyük bir bardakta tuz eriyene kadar karıştırın. Ardından üzüm sirkesini ekleyin ve salatalıkların üzerine dökün.

İsteğe bağlı olarak süs biberlerini ekleyin. Kabın üzerini kapatın ve bir gece boyunca buzdolabında bekletin.

Turşuyu buzdolabında bir hafta kadar saklayabilirsiniz.

Salatalık turşusu yapmak aslında zor değildir. Uygun malzemeleri kullanarak ve püf noktalarına dikkat ederek, lezzetli ve kıtır kıtır bir turşu elde edebilirsiniz. Afiyet olsun!