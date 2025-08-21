Jackson Hole'de Gözler Powell'da: Fed'in Eylül Faiz Kararı Bekleniyor

DİLARA ZENGİN - ABD'de son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirirken, yatırımcıların odağında Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki mesajları bulunuyor.

Sempozyum ve tema

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, Fed'in Kansas City şubesi ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenleniyor ve bu yıl 21-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Merkez bankacılar, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri sempozyumda bir araya gelerek uzun vadeli politika zorluklarını tartışacak.

Bu yılın teması 'Geçiş Sürecindeki İşgücü Piyasaları: Demografi, Verimlilik ve Makroekonomik Politika' olarak belirlendi. Doğum oranlarının düşmesi, iş gücünün yaşlanması, iş gücü hareketliliğinin azalması ve yapay zekanın yaygınlaşması gibi gelişmelerin iş gücü piyasalarını nasıl dönüştüreceği, maliye ve para politikalarıyla etkileşimi sempozyumun ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Powell'ın konuşması ve beklentiler

Sempozyum kapsamında Fed Başkanı Powell da yarın ekonomik görünüm ve para politikası çerçevesinin incelemesine ilişkin bir konuşma yapacak. Her yıl olduğu gibi Fed başkanının açıklamaları konferansın odak noktası olacak. Mayıs 2026'da görev süresi dolacak Powell, Fed başkanı olarak son Jackson Hole konuşmasını yapacak.

Bankanın 16-17 Eylül'de yapılacak bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde Powell'ın söylemleri, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları arayan piyasalar için belirleyici olacak. Ayrıca Powell'ın, Fed'in 5 yılda bir yapılan para politikası çerçevesi gözden geçirmelerine ilişkin değerlendirmelere değinmesi bekleniyor.

Veriler ve piyasa tepkisi

Fed, Temmuz'da politika faizini üst üste beşinci toplantıda değişiklik yapmayarak yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Ancak son dönemde zayıf gelen istihdam verileri ve diğer makro göstergeler, Fed'in eylülde faiz indirimine yeniden başlayabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

Ülkede tarım dışı istihdam Temmuz'da 73 bin kişi artarak beklentilerin altında kalmış, işsizlik oranı %4,1'den %4,2'ye yükselmişti. Tüketici Enflasyon Endeksi (TÜFE) Temmuz'da aylık %0,2, yıllık %2,7 ile beklentilerin altında gelirken; Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık %0,9, yıllık %3,3 artışla beklentileri aşmıştı. ÜFE verileri sonrası faiz indirimi beklentileri bir miktar zayıflasa da tamamen ortadan kalkmadı.

Uzman görüşleri

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Başkan Powell'ın, Fed'in gelecek ayki FOMC toplantısında faiz oranlarını düşürmeye yeniden başlayacağını az çok teyit etmesini bekliyorum." dedi. Zandi, Powell'ın zayıflayan iş gücü piyasasını Fed'in faiz oranlarını normalleştirmeye devam etmesi gerektiğinin gerekçesi olarak gösterebileceğini ve yüksek tarifeler nedeniyle enflasyonun geçici olarak hızlanabileceğini savundu.

Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet ise Powell'ın geçen yıl izlediği güvercin duruşun tekrarlanmayacağını, bu yıl başkanın her toplantının karara açık olduğunu yineleyeceğini ancak eylül için taahhütte bulunmayacağını belirtti: "Eylülde faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı muhtemelen Powell'ın Jackson Hole konuşmasında elinde olmayacak verilere bağlı olacak."

Missouri Üniversitesi Ekonomi Bölümü Profesörü Max Gillman da Powell'ın piyasaların beklediği net ipuçları vermekten kaçınacağını, siyasi baskılar nedeniyle faiz indirimi sözü vermeyeceğini ifade etti. Gillman, tarifelerin kalıcı enflasyon yaratacağına inanmadığını ve Fed'in eylülde faiz indirimine gitmesi gerektiğini düşündüğünü, ancak Powell'ın Jackson Hole'de bunu açıkça ilan etmeyeceğini vurguladı.

Sonuç

Piyasalar, Powell'ın Jackson Hole'deki sözlerinde özellikle iş gücü ve enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmeler arıyor. Temmuz verileri ile başlayan belirsizlik, Fed yetkililerinin eylül kararında veri akışına bağlı hareket edeceği beklentisini canlı tutuyor.