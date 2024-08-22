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Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu Başlıyor

Jackson Hole'de, merkez bankaları ve ekonomistlerin katılımıyla önemli para politikası tartışmaları yapılacak.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 19:20
Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu Başlıyor

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu Gün Dönümünde

Bu yılki Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında, ABD Merkez Bankası (Fed) Kansas City şubesi tarafından ev sahipliği yapılarak, bugün itibarıyla başlayacak.

Tema ve Gündem

Sempozyumun teması, "para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" olarak belirlendi. Etkinlik, 24 Ağustos tarihine kadar sürecek ve merkez bankaları, ekonomistler, finansal piyasa oyuncuları, akademisyenler ile hükümet temsilcilerinin katılımıyla zengin bir içerik sunacak.

Fed Başkanı'nın Konuşması Öne Çıkıyor

Dikkatlerin odaklanacağı önemli bir nokta ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı konuşma. Powell, yapacağı açıklamalarla, merkez bankası tarafından izlenecek para politikası adımlarına dair ipuçları verecek.

Uluslararası Katılım

Bu yılki sempozyuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katılacak. Karahan, dünya genelindeki merkez bankası başkanları arasında yer alarak, önemli küresel ekonomik tartışmalara katkıda bulunacak.

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