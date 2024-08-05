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Japon Yeni Dolar Karşısında Yükseliyor

Japon yeni, dolar karşısında 7 ayın zirvesine çıkarken, piyasalarda belirsizlik devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:59
Japon Yeni Dolar Karşısında Yükseliyor

Yen, Dolar Karşısında Yüksek Seviye Gördü

Japonya'nın para birimi olan yen, dolar karşısında ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Son verilere göre, yenin değer kazanmasında ABD'deki zayıf iş gücü verilerinin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenen faiz indirimlerinin etkisi büyük oldu.

Döviz Piyasası ve Ekonomik Endişeler

Dolar/yen paritesi %2 artışla 143,3 seviyesinde işlem görürken, son bir ayda yenin dolara karşı değer kazancı %13 olarak kaydedildi. Japonya'nın Merkez Bankası, geçen hafta faiz oranını 15 baz puan artırarak %0,25'e çıkardı ve önümüzdeki yıllarda aylık tahvil alımlarını yarıya indirme planını açıkladı.

Borsa Hisselerinde Düşüş

Ancak, yenin değer kazanması Tokyo Borsasınındaki hisseleri olumsuz etkiledi. Nikkei Endeksi hafta başını %12,4 değer kaybıyla kapatırken, sadece son iki iş gününde %17,5 oranında bir düşüş yaşadı.

Analistler, yendeki değer kazanımının Japon şirketlerinin kârlarında azalmaya yol açacağını ve bu durumun borsa fiyatlarına olumsuz etki edeceğini belirtiyor. Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hükümetin ve Merkez Bankası'nın piyasaları takip ettiğini vurguladı ve "Hisse senetlerindeki düşüşün nedeni net değil" dedi.

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