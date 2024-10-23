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Japonya Merkez Bankası Başkanından Enflasyon Açıklamaları

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, sürdürülebilir enflasyon hedefinin zaman alacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 23:47
Japonya Merkez Bankası Başkanından Enflasyon Açıklamaları

Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda'dan Enflasyon Değerlendirmesi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyon hedeflerine ulaşmanın zaman alacağını ifade etti. Ueda, enflasyonun ana eğiliminin yavaş bir seyir izlediğini belirterek, sürdürülebilir bir şekilde %2 seviyesine ulaşmanın henüz mümkün olmadığını vurguladı.

Uluslararası Toplantılarda Açıklama

Ueda, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen "Japonya Enflasyon ve Para Politikasında Nerede?" başlıklı oturumda açıklamalarda bulundu. Mart ayında büyük ölçekli parasal gevşemenin sona erdirildiğini anlatan Ueda, bu kararın enflasyondaki hareketlenmelerle ilgili olduğunu dile getirdi.

Manşet Enflasyon ve Gelecek Beklentileri

2022 yılının ortasında manşet enflasyonun zirve yaptığını ifade eden Ueda, geçen yıldan itibaren enflasyon oranının yavaşlama göstermesine rağmen %2 seviyesinin altında kalmadığını belirtti. BoJ'nin hala oldukça gevşek bir parasal duruş sergilediğine dikkat çeken Ueda, enflasyon beklentilerini yeni bir seviyeye çekmek istediklerini ekledi. Ayrıca, Japonya'daki iş gücü açığı nedeniyle ücretlerin olumlu yönde etkilendiğini kaydetti.

Dikkat Edilmesi Gereken Riskler

Ueda, büyük belirsizliklerle karşılaşılması durumunda ihtiyatlı ve kademeli ilerlemenin tercih edildiğini belirtti. "Ancak, bu tür bir yaklaşım, faizlerin uzun süre düşük kalacağı beklentisini şekillendirebilir, bu da spekülatif pozisyonların oluşmasına yol açabilir ve ileride sorun yaratabilir" şeklinde bu durumu değerlendirdi.

Faiz Artışlarının Zorluğu

Son olarak, Kazuo Ueda, gelecekteki faiz artışlarının uygun boyutunu belirlemenin oldukça zor olduğunu dile getirdi.

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