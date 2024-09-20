DOLAR
34,08 -0,21%
EURO
38,06 -0,12%
ALTIN
2.841,83 -0,53%
BITCOIN
2.171.760,88 -1,02%

Japonya Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tuttu

Japonya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 08:17
Japonya Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tuttu

Japonya Merkez Bankası'ndan Önemli Açıklama

Japonya Merkez Bankası (BoJ), gerçekleştirdiği iki günlük para politikası toplantısının ardından, politika faizini %0,25 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Ekonomik Gelişmeler ve Enflasyon

Açıklamalara göre, Japonya ekonomisi toparlanma sürecini sürdürüyor. Ancak, enflasyonist baskıların, ithalat fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak yumuşadığı ancak yine de devam etmesinin beklenildiği ifade edildi.

Gelecek Tahminleri

Bankanın değerlendirmelerine göre, ülkenin ekonomik büyümesi, potansiyelinin üzerinde devam edeceği öngörülüyor. Bununla birlikte, yurt içi ve yurt dışındaki ekonomik belirsizliklerin önemli risk faktörleri olarak izleneceği bilgisi verildi.

Şirketler ve Döviz Kurları

Son olarak, şirketlerin daha fazla ücret artışı yönünde adım atması ve döviz kurlarındaki değişimlerin fiyatlar üzerinde etkili olacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TURYİD Başkanı'ndan Restoranlara Fiyat Artışını Durdurma Çağrısı
2
Japonya Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tuttu
3
Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı
4
Bakan Kacır, Çelik Sektöründeki Vizyonunu Paylaştı
5
Döviz Kurları Güncel Değişimi
6
İstanbul Boğazı, Makine Arızası Nedeniyle Gemilere Kapatıldı

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları