Japonya Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tuttu

Japonya Merkez Bankası'ndan Önemli Açıklama

Japonya Merkez Bankası (BoJ), gerçekleştirdiği iki günlük para politikası toplantısının ardından, politika faizini %0,25 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Ekonomik Gelişmeler ve Enflasyon

Açıklamalara göre, Japonya ekonomisi toparlanma sürecini sürdürüyor. Ancak, enflasyonist baskıların, ithalat fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak yumuşadığı ancak yine de devam etmesinin beklenildiği ifade edildi.

Gelecek Tahminleri

Bankanın değerlendirmelerine göre, ülkenin ekonomik büyümesi, potansiyelinin üzerinde devam edeceği öngörülüyor. Bununla birlikte, yurt içi ve yurt dışındaki ekonomik belirsizliklerin önemli risk faktörleri olarak izleneceği bilgisi verildi.

Şirketler ve Döviz Kurları

Son olarak, şirketlerin daha fazla ücret artışı yönünde adım atması ve döviz kurlarındaki değişimlerin fiyatlar üzerinde etkili olacağı belirtildi.