Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Japonya Merkez Bankası'ndan Küresel Piyasalara Dikkat

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, küresel piyasalardaki istikrarsızlığın devam ettiğini ve buna rağmen faiz artırımı olabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:05
Japonya Merkez Bankası'ndan Küresel Piyasalara Dikkat

BoJ Başkanı Ueda: Küresel Piyasalar Hala İstikrarsız

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, mevcut küresel piyasalardaki istikrarsızlığın sürdüğünü açıkladı. Ueda, enflasyon ve Japon ekonomisindeki büyüme beklentileri olumlu olursa faiz artırımı yapılabileceğinin altını çizdi.

Parlamento Görüşmeleri ve Piyasa Tepkisi

Ueda, Nikkei gazetesine göre, BoJ'un temmuzda gerçekleştirdiği faiz artırımına dair Japonya Parlamentosundaki milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, “Yurt içi ve dışı piyasalardaki istikrarsızlık devam ediyor. Bu nedenle şu anda piyasa gelişmelerine karşı dikkatli olacağız.” şeklinde konuştu.

Ekonomik Beklentiler ve Faiz Politikası

Piyasalardaki dalgalanmalara rağmen BoJ'un faiz artırımı politikasında bir değişiklik olmadığını vurgulayan Ueda, “Ekonomik büyüme ve fiyatlardaki gelişmeler beklentilere uygun gitmeye devam ederse, parasal gevşemeyi ayarlama yönündeki tutumumuzda değişiklik olmayacaktır.” dedi.

Enflasyon Verileri Üzerine Değerlendirme

Japonya'da çekirdek enflasyon, temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan düşerek %1,9'a geriledi. Manşet enflasyon ise %2,8 oranıyla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ueda, bankanın temmuzda yaptığı faiz artırımına rağmen “Eğer enflasyon kalıcı olarak %2 seviyesinin üzerinde kalırsa, ek faiz artırımı da düşünülebilir.” ifadesini kullandı.

Nikkei 225 Endeksindeki Dalgalanmalar

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, “şahinleşen” BoJ ve küresel piyasalardaki resesyon endişeleri nedeniyle %12,40 düşüşle 1987'den bu yana en büyük kaybı yaşadı; ancak sonrasında bir toparlanma sürecine girdi.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur