Japonya Merkez Bankası'ndan Küresel Piyasalara Dikkat

BoJ Başkanı Ueda: Küresel Piyasalar Hala İstikrarsız

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, mevcut küresel piyasalardaki istikrarsızlığın sürdüğünü açıkladı. Ueda, enflasyon ve Japon ekonomisindeki büyüme beklentileri olumlu olursa faiz artırımı yapılabileceğinin altını çizdi.

Parlamento Görüşmeleri ve Piyasa Tepkisi

Ueda, Nikkei gazetesine göre, BoJ'un temmuzda gerçekleştirdiği faiz artırımına dair Japonya Parlamentosundaki milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, “Yurt içi ve dışı piyasalardaki istikrarsızlık devam ediyor. Bu nedenle şu anda piyasa gelişmelerine karşı dikkatli olacağız.” şeklinde konuştu.

Ekonomik Beklentiler ve Faiz Politikası

Piyasalardaki dalgalanmalara rağmen BoJ'un faiz artırımı politikasında bir değişiklik olmadığını vurgulayan Ueda, “Ekonomik büyüme ve fiyatlardaki gelişmeler beklentilere uygun gitmeye devam ederse, parasal gevşemeyi ayarlama yönündeki tutumumuzda değişiklik olmayacaktır.” dedi.

Enflasyon Verileri Üzerine Değerlendirme

Japonya'da çekirdek enflasyon, temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan düşerek %1,9'a geriledi. Manşet enflasyon ise %2,8 oranıyla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ueda, bankanın temmuzda yaptığı faiz artırımına rağmen “Eğer enflasyon kalıcı olarak %2 seviyesinin üzerinde kalırsa, ek faiz artırımı da düşünülebilir.” ifadesini kullandı.

Nikkei 225 Endeksindeki Dalgalanmalar

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, “şahinleşen” BoJ ve küresel piyasalardaki resesyon endişeleri nedeniyle %12,40 düşüşle 1987'den bu yana en büyük kaybı yaşadı; ancak sonrasında bir toparlanma sürecine girdi.