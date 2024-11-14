Jeffrey Sachs'tan Trump'a Türkiye ile Diplomasi Vurgusu

Jeffrey Sachs'tan Trump'a Diplomasi Çağrısı

Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın Türkiye'nin "diplomasi ustalığından" faydalanabileceğini belirtirken, "Türkiye, ABD'nin Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşları bitirmesi için iyi bir danışman olabilir" dedi.

Trump ve Küresel Ekonominin Geleceği

Sachs, Trump'ın başkanlık seçimlerinin ardından yaşanacak gelişmelerin küresel ekonomi, Türkiye-ABD ilişkileri, Orta Doğu ve Çin ile ilişkileri nasıl etkileyeceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu. "Trump'ın tahmin edilemez bir yapısı var ve politikalarını öngörmek zor. Ancak Ukrayna'daki savaşın sona erme ihtimali olumlu bir durum" ifadelerine yer verdi.

Orta Doğu'da Barış ve İki Devletli Çözüm

Sachs, Trump'ın Orta Doğu'daki politikalarının dikkatle izlenmesi gerektiğinin altını çizerken, "Trump'ın barış için tek çözüm olarak Filistin devletinin yanında durması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Ayrıca, İsrail'in mevcut tutumunu eleştirerek, "İsrail şu anda ciddi savaş suçları işliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Önemli Rolü

Türkiye'nin Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu konularında sağladığı derin anlayışın, ABD'nin savaşları bitirmesi için kritik bir nokta olduğunu ifade eden Sachs, "Türk diplomatları ABD'ye bu durumu anlatabilir. Türkiye, ABD'nin doğru bir dış politika oluşturmasına yardımcı olabilir" dedi.

Avrupa'nın Sorumluluğu

Ayrıca, Sachs, Avrupa'nın ABD ile olan ilişkilerini sorgulaması gerektiğini belirtti ve "Avrupa, ABD'ye itaat ederek büyük bir hata yaptı. Gelecekte bu ilişkiyi gözden geçirerek yeni bir yaklaşım benimsemeli" dedi.

Çin ile İlişkiler ve Gelecek Beklentileri

Jeffrey Sachs, Elon Musk'ın şirketinin Çin ile olan ilişkilerine de dikkat çekti. "Musk'ın, Trump'a Çin ile ilişkileri kesmemesi gerektiğini söylemesini umuyorum. Bu durum küresel istikrarı artırabilir" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.